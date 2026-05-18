Alejandro Sanz cierra la etapa estadounidense de su gira '¿Y Ahora Qué?' y regresa a España en junio con doce fechas

Archivo - El cantante Alejandro Sanz actúa durante el concierto Telefónica 100 Live, en el Estadio Santiago Bernabéu, a 18 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Sanz ha concluido la etapa estadounidense de su gira mundial '¿Y Ahora Qué?' con un cierre en Las Vegas, después de recorrer entre abril y mayo 13 ciudades de Estados Unidos. El artista regresa ahora a España, donde retomará la gira a partir del próximo mes de junio con doce fechas confirmadas.

La etapa americana arrancó con un 'sold out' en el Rosemont Theatre de Chicago y continuó por Washington, Nueva York, Dallas y Los Ángeles o Miami, donde contó con artistas invitados como Camilo, Silvestre Dangond, el rapero Kamankola o el dúo español de DJs Mestiza. Previamente, la gira había recorrido México y Sudamérica, donde también colgó el cartel de entradas agotadas en todas sus fechas.

La vuelta a España arranca el 6 de junio en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Le seguirán Gijón (12 de junio, Parque Hermanos Castro), Bilbao (14 de junio, BEC), Mallorca (17 de junio, Estadi Mallorca Son Moix), Madrid (20 de junio, Riyadh Air Metropolitano) y Barcelona (27 de junio, RCDE Stadium).

En julio, la gira continuará por Gran Canaria (4 de julio, Granca Live Fest), Murcia (8 y 9 de julio, Plaza de Toros), Valencia (11 de julio, Estadio Ciutat de València), A Coruña (18 de julio, Coruña Sounds) y Fuengirola (24 de julio, Marenostrum Fuengirola).