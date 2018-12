Alejandro Sanz regresa clásico y apasionado con No tengo nada, su nuevo single y videoclip

Actualizado 30/11/2018 14:19:01 CET

ENTREVISTA - Alejandro Sanz: "Abrazamos muy poco"

MADRID, 30 Nov. (EDIZIONES) -

Tres años después de Sirope (2015) y tras celebrar en 2017 las dos décadas de su álbum Más (1997), Alejandro Sanz está este viernes oficialmente de vuelta.

Porque desde esta medianoche está disponible No tengo nada tanto en las plataformas de streaming como en YouTube con su correspondiente videoclip, ya con 300.000 visionados.

En dicho videoclip, Alejandro es una especie de brisa que genera en diferentes personas buenos sentimientos, sonrisas y abrazos a su paso. Y canta también mirando fijamente a la cámara desde un típico restaurante de carretera estadounidense.

No tengo nada, con un sonido clásico pero arreglos contemporáneos y Alejandro Sanz cantando con su característico deje flamenco pop, es el primer adelanto del próximo disco del madrileño, que llegará en 2019.

"Que logre que te rindas y me abraces, y que todos los miedos se me vayan. Yo no tengo el arte, lo que tengo es algo que en la piel me he tatuado alma", canta el artista, que también se deja la voz cantando "si me das la vuelta a los bolsillos niña no tengo nada, pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti".