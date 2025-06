Ana Belén regresa con 'Vengo con ojos nuevos': "Si hay una revolución que hizo, está haciendo y hará, es la feminista"

Asegura que la situación que vive el PSOE le ha "entristecido": "Qué lenguaje tan zafio. No quiero ni oírlo, no quiero escucharlo"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La artista Ana Belén publica, después de siete años, su disco 'Vengo con ojos nuevos', un trabajo de temas inéditos en los que hay cantos a la "sororidad" y a la fuerza de las mujeres.

"Si hay realmente una revolución que ha hecho mucho, está haciendo y va a tener que hacer, es la revolución feminista. Sin lugar a dudas. Ahora, con todo lo que se ha avanzado, no nos durmamos. Porque en cuanto te dejas un poco, ahí asoma la patita la gente peor y el machismo", ha asegurado la artista en una entrevista con Europa Press.

En ese sentido, y en relación a la situación que está viviendo el PSOE tras los audios entre el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García Izaguirre, en los que hablan de intercambiarse mujeres, Ana Belén ha asegurado que le ha "entristecido" el "lenguaje tan zafio" que se ha utilizado.

"Soy tan sensible a eso, que no, no quiero ni oírlo, no quiero escucharlo. Ya lo voy leyendo y dices: 'oh, Dios mío, no quiero, no quiero, no quiero'. Qué horror. Pero imagínate los que sí son militantes y están ahí, como deben estar. ¿Qué cara se les ha debido quedar?", ha añadido.

En su nuevo trabajo, que ve la luz este viernes 20 de junio y cuya salida combinará con su gira 'Más D Ana', la artista pone la voz a canciones como 'Sin tacones ni carmín', 'Que no hablen en mi nombre' o 'Poco más de nada', sobre una relación tóxica y de maltrato en la que la mujer acaba diciendo "que te den".

Así, Ana Belén asegura que "sí que se puede hablar" de temas feministas en las canciones, mientras se ha mostrado dubitativa ante la corriente de mujeres en música urbana o reguetón que dan mensajes de "autoridad" y de "pisar fuerte el escenario", mientras tienen estéticas más sexualizadas.

"SIENTO HARTAZGO E INDIGNACIÓN POR LAS MISMAS COSAS QUE CUANDO ERA JOVENCITA"

A sus 74 años, la artista ha reconocido que "no sabe nada", aunque mantiene la curiosidad, el motor de este 'Vengo con ojos nuevos' que ha producido su hijo David San José y que cuenta con música y letras de artistas --ya compañeros-- como Víctor Manuel, Pedro Guerra o Luis Ramiro.

"Estos ojos que tengo todavía tienen curiosidad y es tan importante... Vosotros, periodistas, os dedicáis a esto porque tenéis curiosidad y queréis saber. Y yo tengo esa curiosidad de lo que pasa en el mundo (...) Es un título irónico. A pesar de mi edad, vengo con los ojos nuevos porque me sigue interesando lo mismo, porque siento curiosidad, porque siento hartazgo, porque siento odio e indignación por las mismas cosas que sentía cuando era jovencita. Y, en definitiva, porque me sigo reconociendo", ha apuntado.

Precisamente, la artista firmaba en 2023, junto con otros artistas, un documento en el que pedía el alto al fuego y criticaba "la inacción" del Gobierno de España por los ataques en Gaza. Ahora, asegura que es "terrible" ver las imágenes de los "asesinatos" en la zona.

"Toda esa gente sin ninguna salida, que están muriendo, los están asesinando a mansalva. Todas esas mujeres, todos esos niños que están muriendo de hambre. Pero ¿desde cuándo? ¿Cómo íbamos a pensar hace dos, tres años que íbamos a ver esto? Pues lo estamos viendo. Y yo pienso, ¿y qué más tiene que pasar en el mundo? ¿Qué más para tomar decisiones?", ha apostillado.

Su compromiso social, el cual lleva defendiendo desde sus comienzos, no ha decaído y la artista ha justificado que tiene un "altavoz" y una edad que le permiten, si puede decir algo, decirlo. "Han sido muchos años, vengo de donde vengo. Incluso cuando vivía Franco. A mí me ha costado mucho y siempre he tratado de decir lo que pensaba. Con la edad que tengo, en fin, como comprenderás no voy a dejar de decirlo", ha añadido.

En 'Vengo con ojos nuevos', la artista mezcla estilos como bachata, rumba o balada, porque, a su juicio, no es bueno quedarse "encajonada" en un cliché. Así, se ha mostrado "cómoda" en cada uno de los estilos del trabajo.

"Siempre reivindicaba esa libertad de poder hacer --dentro de unas posibilidades vocales-- y el sentirme con esa libertad para graba (...) Sobre todo no quedarte encajonado en un cliché", ha zanjado.