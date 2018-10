5 años sin Lou Reed: su trayectoria en 5 canciones

Actualizado 27/10/2018 11:41:46 CET

El universo musical planetario quedaba en estado de shock el 27 de octubre de 2013 al conocerse la noticia del fallecimiento de Lou Reed, icónico músico neoyorkino considerado como uno de los más innovadores e influyentes de la historia.

Transgresor, visionario, innovador, padre del noise rock, poeta descarnado, creador inquieto y voraz tanto con la Velvet Underground como en solitario, con su muerte la cultura popular de nuestro tiempo perdió a una de sus figuras más representativas.

Por eso, coincidiendo con el quinto aniversario de su muerte, lanzamos nuestro propio homenaje eligiendo cinco de sus canciones más celebradas.

HEROIN (1969)

El primer disco de la Velvet Underground, un álbum homónimo en el que contaron con la colaboración de Nico, incluye una de las composiciones más legendarias de su trayectoria: Heroin. Siete intensos minutos en los que Reed narra a través del juego de la dinámica una experiencia en principio placentera que, más tarde, le hace perder el control.

"Crees que estás disfrutando, pero en el momento que te golpea ya es demasiado tarde. Viene a ti más y más rápido", señaló el propio Reed acerca de esta canción. Sin duda, una de las descripciones increíble de la sustancia que marcó a toda una generación.

WHITE LIGHT/WHITE HEAT (1968)

Puede que sea el disco menos accesible de la Velvet, pero la oscuridad y el ruido de White light/white heat sirvieron de inspiración para gran parte del sonido de los 90. Grupos como Sonic Youth, Yo la Tengo o los mismísimos Nirvana tuvieron como referente este disco, repleto de locuras cercanas a la experimentación. Aquí te dejamos con la canción que da título al disco:

SATELLITE OF LOVE (1972)

Segundo single de su segundo álbum en solitario, el aclamado Transformer, producido por David Bowie, a quien se puede escuchar haciendo coros. A pesar de que no tuvo excesivo éxito tras su lanzamiento, con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico de su discografía.

Fue originalmente grabada por la Velvet Underground en 1970, aunque esta versión primitiva de la canción no vio la luz oficialmente hasta 1995. Como prueba de su influjo sobre los más grandes artistas, elegimos esta versión de U2 interpretada en directo con el propio Lou Reed en 1993.

CAROLINE SAYS I (1973)

Puede que Berlin no tuviera el mismo tirón que sus anteriores trabajos, pero para los melómanos eso no significó la caída al vacío de este artista. Al contrario, para muchos este disco, publicado en 1973, alcanza una emotividad similar a la del primer álbum de la Velvet. Uno de los cortes que incluye en disco, Caroline says I, versionado por bandas como Suede o Mercury Rev, es nuestra elección:

THE VIEW (2011)

Menudo revuelo se montó en 2011 con la publicación de Lulu, el disco conjunto entre Lou Reed y Metallica, que a la postre se va a quedar con el dudoso honor de ser el último trabajo del músico neoyorkino. División de opiniones es poco para definir la reacción de los fans tras escucharlo, literalmente enfrentados en dos violentas facciones irreconciliables. Fuera como fuese, lo cierto es que sirvió para demostrar que con casi setenta años se puede conservar un apetito creativo y experimental insaciable.