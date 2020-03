Ansiedad, desesperación, frustración y algunas alegrías en la venta de entradas de Extremoduro

Estamos en tensión constante porque se va a saber definitivamente si vamos al concierto de extremoduro o no , si no vamos lloramos y si vamos ps también :)

Me da que al final no os retiráis. No hay quien pille entradas. A las 10 en punto y está el servidor colapsado. #Extremoduro ¿Por qué no recogeis cable y hacéis gira normal y ya os pensáis más despacio lo de la retirada?