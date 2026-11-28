MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Arón Piper ha presentado en Madrid su nuevo disco, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año. Un evento íntimo y exclusivo reunió al artista con talentos del mundo de la música como Aleesha, Diego García o Israel B, y de la industria del cine como Georgina Amorós o Joel Sánchez para realizar una primera escucha del que será su segundo álbum de estudio.

"Estoy muy orgulloso del álbum y del camino que he recorrido como artista para crearlo. Durante el proceso he tenido la suerte de colaborar con profesionales a los que admiro profundamente, como Ben Aler -músico y director musical- y Sebas Torres -productor-, quienes me han ayudado a dar forma a mi sonido", ha asegurado el músico y actor.

La velada, supone un nuevo capítulo en la colaboración artística entre Piper y el tequila Patrón. "El hecho de que el álbum se haya grabado mayoritariamente en México hace que celebrar este viaje con Patron Tequila sea aún más especial, al tratarse de un país fundamental para la inspiración de este proyecto y también el lugar de origen de Patrón", ha afirmado el artista.

El evento exclusivo, en el que la estrella de 'Hugo 24' o 'El correo' estuvo arropado por figuras como Aleesha, Diego García, Israel B, Georgina Amorós o Joel Sánchez tuvo como escenario el 61.sixtyone, el club privado inaugurado por Piper en 2025 con el objetivo de crear un espacio de encuentro para músicos y creativos de diferentes disciplinas culturales, fomentando nuevas conexiones y proyectos.

Ahora, entrando en su segundo año de trayectoria, el espacio se convirtió en el marco perfecto para compartir un adelanto del proyecto con las personas más cercanas al artista, celebrando el talento y la creatividad que hay detrás de su último trabajo. "Poder compartir esta primera escucha junto a ellos y festejar al mismo tiempo el primer aniversario de 61.sixtyone, lo hace aún más significativo", ha señalado Pipper.

ARÓN PIPER Y PATRÓN, AÑOS DE ALIANZA CREATIVA

Basada en una filosofía compartida, la colaboración entre Patrón y Arón Piper celebra su compromiso común con la artesanía, la expresión creativa y la dedicación incondicional a cada proceso. En el caso de Piper, este compromiso se refleja en su evolución artística y en la búsqueda de una identidad sonora propia.

"Nuestra colaboración con Arón Piper se basa en la convicción compartida de que los proyectos excepcionales nacen de la dedicación al trabajo bien hecho, de mantenerse fiel a la propia visión y de no renunciar nunca a la calidad", ha señalado Natasha Curtin, vicepresidenta de Tequila Patrón para el resto del mundo.

"Durante estos últimos tres años, nos hemos sentido muy orgullosos de nuestra colaboración con él, y es especialmente significativo celebrar esta nueva etapa, tan vinculada a México, un país que nos conecta tanto por el origen de Patrón Tequila como por ser el lugar donde cobró vida este proyecto", ha asegurado Curtin.

Tras la primera escucha íntima del nuevo trabajo de Arón Piper, la celebración continuó con la apertura de 61.sixtyone, junto a más amigos y seguidores del artista. La noche arrancó con sesiones exclusivas de Koke Portilla, junto a Siiro, que incluyeron un adelanto exclusivo de su próximo single.

A lo largo de la velada, los invitados pudieron disfrutar de Patron Dry Martini Alto, un cóctel de autor creado especialmente para la celebración y elaborado con Patrón El Alto, junto a dos clásicos de la marca: Patrón Paloma y Patrón Margarita. Patrón Dry Martini Alto permanecerá en la carta de 61.sixtyone hasta finales de diciembre.