Los artistas Alba LaMerced y Gonzalo Brancciari protagonizan 'Interautor Música 2025' en Madrid

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantautora malagueña Alba LaMerced y el músico montevideano Gonzalo Brancciari protagonizan el proyecto de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) 'Interautor Música 2025' que se celebrará el 22 de noviembre en Madrid.

A través de Fundación SGAE, y la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU), el proyecto persigue la internacionalización del repertorio entre ambos países.

Tras una gira por Uruguay, esta segunda edición culmina con la actuación de Brancciari en el festival Monkey Week SON Estrella Galicia -el 21 de noviembre- y un concierto conjunto de ambos artistas en la Sala Berlanga de Madrid después, el sábado 22 de noviembre.

Brancciari (Montevideo, 1996) abrirá el concierto en la Sala Berlanga y presentará su propuesta musical tras una trayectoria en la escena uruguaya, formando parte del grupo de rock La Mala Lengua. Su primer álbum en solitario, 'Diez', le valió el Premio Graffiti a Mejor Artista Nuevo y una nominación a Mejor Álbum Pop en 2024.

Posteriormente actuará LaMerced, joven cantautora andaluza seleccionada entre 61 propuestas en la convocatoria de 'Interautor Música 2025'. Su proyecto, de raíces pop y sensibilidad poética, representa una de las voces emergentes del panorama español actual.

Este año ha presentado su primer álbum, 'Ciudad Matriz', un trabajo a medio camino entre la canción de autor, el flamenco y la música urbana. Como preámbulo a este concierto, Alba LaMerced ha actuado en Uruguay los días 6, 7 y 8 de noviembre, en la gala de entrega de los Premios Graffiti de la Música Uruguaya 2025, el Centro Cultural Salinas y la Sala Blanca Podestá de Montevideo.