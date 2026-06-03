Así fue Endesa Play 2026 con actuación estelar de Siloé y el triunfo de Tere!

Siloé apadrina la II edición de Endesa Play cuyo ganador es - ENDESA PLAY / SILOÉ

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

La segunda edición de Endesa Play, que se celebró este martes 2 de junio en la sala BUT de Madrid, ya tiene ganadoras. De los cerca de 500 artistas que han participado, Tere! es la banda que se ha hecho con el premio de Endesa Play 2026. Como triunfadoras, el grupo de rock alternativo femenino interpretarán sus canciones en el festival Jardín de las Delicias en Madrid el próximo mes de septiembre.

Siloé, la banda conocida por éxitos como Todos los besos, La verdad o Si me necesitas, llámame, fueron los padrinos de Endesa Play 2026 y ofrecieron una actuación en la gala presentada por Ana Medina y Ángel Carmona. Junto a ellos, cinco propuestas también tomaron el escenario para mostrar juventud y energía y convertir el concurso en una celebración del talento musical emergente del país.

"Para nosotras es muy importante crecer profesionalmente, ir añadiendo logros a nuestro camino. Este es un concurso que nos permite mostrar el enorme amor que tenemos por la música", explicaron las componentes de Teré! tras ser proclamadas como vencedoras.

Si bien todo concurso debe tener un primer puesto, todos los finalistas de Endesa Play se llevaron un gran premio. Hierva Büena actuará en Icónica Santalucía Sevilla Fest y L4 en Espacio Zity en la ciudad de Zaragoza. Paper Lake lo hará en el Playoff final de Liga Endesa y Maddi Alma en la final de la Copa de la Reina de baloncesto 2027. La compañía seguirá apoyando a estos grupos durante los próximos meses con promoción y visibilidad.

ESTOS SON LOS GANADORES DE ENDESA PLAY 2026

Cronológicamente, el primer grupo que podrá hacer realidad su premio será Paper Lake. Esta banda rock de Barcelona, que se presentó a Endesa Play con su single debut, tendrá la ocasión de mostrar su directo a una gran audiencia dentro de tan sólo unas fechas en uno de los partidos del Playoff final de Liga Endesa, que está ya disputándose.

Si la juventud es el denominador común de Endesa Play, Hierva Büena fue la propuesta benjamina y la que se alzó con el premio de actuar en el Icónica Santalucía Sevilla Fest gracias a una propuesta suma de desparpajo, desenfado y diversión. El indie pop rock de base guitarrera de los barceloneses L4, fue reconocido con el galardón que les llevará en octubre al Espacio ZIty (Zaragoza).

El jurado valoró la propuesta más bailable de la noche, Maddi Alma, otorgándole el galardón que da acceso a la actuación en la final de la Copa de la Reina de baloncesto 2027.

SILOÉ, PADRINOS DE ENDESA PLAY 2026

Durante la gala Siloé, padrinos de esta segunda edición, se mostró "agradecido a Endesa por esta oportunidad de formar parte de esta plataforma que apuesta por la música y por quienes la crean". Además, los integrantes del grupo, Fito, Xavi y Jacobo aportaron un consejo para las bandas ganadoras: en concreto, "paciencia, que además es un algo que nos aplicamos a nosotros todos los días".

"Un concurso te permite hacer crecer tu propuesta y darle visibilidad, pero no es el final, nada lo es. Desde nuestros primeros conciertos en la plaza de la Universidad de Valladolid a hoy, que podemos tocar ante miles de personas, han pasado 12 años", aconsejaba el grupo.

Para los centenares de grupos que se han presentado, pero no han llegado a la final también dejaron un mensaje: "Seguid haciendo música, seguid intentando mejorar en todo lo que hacéis. Merece la pena".

VISIBILIDAD Y OPORTUNIDADES PARA EL TALENTO MUSICAL JOVEN

La gran final de Endesa Play ha sido el resultado un proceso que ha incluido una convocatoria abierta con cerca de 500 bandas y solistas inscritos, semifinales en directo en Sevilla, Barcelona y Madrid ciudades y una votación online que ha culminado en una final de infarto.

Pero, tal y como subraya de Ignacio Asensi, responsable de patrocinios de Endesa, "este no es el final sino el principio. Como hemos demostrado con los ganadores del año pasado, La Última Copa y la Azotea, Endesa va a volcarse con los grupos para ofrecerles las mejores posibilidades para que puedan crecer, darse a conocer y mostrar su talento".

Para Asensi, "Endesa Play muestra nuestro compromiso con la música y, más en concreto, con la enorme riqueza del talento joven que hay en nuestro país y que llama a las puertas para tener una oportunidad".

Endesa Play es una iniciativa de la compañía energética que cuenta con la colaboración de acb, la Federación Española de Baloncesto y los tres festivales Jardín de las Delicias, Icónica Santalucía Sevilla Fest y Espacio ZIty.