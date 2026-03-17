Ayuntamiento no tiene información oficial sobre la gira de Shakira y su pretensión de construir 'un estadio' en Madrid

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha asegurado que por el momento no tienen información oficial sobre la gira de Shakira y su pretensión de construir 'un estadio' en Madrid.
Carabante ha respondido así tras una reunión con los rectores de la UNED, la Universidad Complutense y la Politécnica después de que 'Eldiario.es' haya publicado que Shakira anuncia que construirá "un estadio" para sus próximos conciertos en Madrid, como adelantó en una entrevista con RTVE. "El Iberdrola Music de Villaverde parece el mejor colocado para acoger las actuaciones", añade la publicación.
"No tenemos confirmación ni noticias ni información oficial pero lo que sí me consta es que a lo largo de los próximos días, muy posiblemente a lo largo de esta semana, tendrán noticias oficiales por parte de los promotores", ha señalado Carabante.