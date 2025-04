Barbra Streisand anuncia nuevo álbum de duetos con Paul McCartney, Mariah Carey, Bob Dylan, Ariana Grande o Sting

Archivo - FILED - 15 June 2013, Berlin: US singer Barbra Streisand gives a concert at o2 World in Berlin. Photo: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Archivo - FILED - 15 June 2013, Berlin: US singer Barbra Streisand gives a concert at o2 World in Berlin. Photo: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa - Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La artista Barbra Streisand ha anunciado la publicación de su nuevo álbum, 'The Secret Of Life: Partners, Volume 2', un trabajo que incluye duetos con Paul McCartney, Mariah Carey, Bob Dylan, Ariana Grande o Sting, entre otros.

Así, el próximo 27 de junio, verá la luz este disco, que aunque comprenderá versiones de canciones ya publicadas, incluye nuevas. Sam Smith, Seal, Hozier, James Taylor, Josh Groban, Laufey y Tim McGraw completan los duetos.

Anticipado por la publicación este miércoles del tema 'The First Time Ever I Saw Your Face (ft. Hozier)', la publicación del álbum coincidirá con el 83º cumpleaños de Streisand.

Su temática gira en torno al tema de la familia, la reflexión y la valoración de las "pequeñas cosas de la vida", como ha explicado su discográfica, Sony Music, en un comunicado.

"Todos estos artistas me inspiran de maneras diferentes. Tanto mis buenos amigos de toda la vida, como estos nuevos artistas que tanto admiro", ha asegurado Streisand