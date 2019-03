Bilbao BBK Live 2019 desvela su cartel por días e incorpora a Liam Gallagher y The Good, The Bad and The Queen

Actualizado 01/03/2019 9:13:37 CET

La organización del Bilbao BBK Live ha anunciado la distribución por días de su edición de este año, a celebrar del 11 al 13 de julio como de costumbre en Kobetamendi.

Además, incorpora a su cartel a Liam Gallagher, The Good The Bad And The Queen, Second, Mourn, Cupido, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Oso Leone y Perro

Así las cosas, la jornada del 11 de julio contará con Liam Gallagher, Thom York,e Modeselektor, Nils Frahm, Vetusta Morla o John Grant.

El viernes 12 será turno para The Strokes, Suede, Rosalía, The Blaze, Idles, Brockhampton, Omar Souleyman, Princess Nokia y Second, entre otros.

Por último, el sábado 13 de julio actuarán Weezer, The Good, The Bad and The Queen, Hot Chip, Vince Staples, Cut Copy, Nathy Peluso o Shame.