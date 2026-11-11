Bryan Adams empapa Madrid de rock en una noche épica de nostalgia y grandes clásicos

El cantante y guitarrista canadiense Bryan Adams actúa en el Movistar Arena de Madrid, a 10 de noviembre de 2026 - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante y guitarrista canadiense Bryan Adams ha hecho vibrar este martes el Movistar Arena de Madrid en un multitudinario concierto en el que ha repasado sus más de cuatro décadas de trayectoria musical, combinando sus grandes himnos del rock de los ochenta y noventa con composiciones de sus trabajos más recientes.

La cita de esta noche en la capital, que vive una semana de intensas lluvias, se enmarca en la gira internacional del artista, titulada 'Roll With The Punches 2026', basada a su vez en su último disco de estudio, con el mismo lema. Este álbum vio la luz el año pasado y cuenta con una versión deluxe que salió a la venta el pasado mes de diciembre de 2025, con ocho canciones extra.

Con este trabajo, Adams abre un nuevo capítulo en su carrera al tratarse de su primer álbum autoeditado, toda una declaración de intenciones de un músico que sigue defendiendo la libertad creativa y el poder de las canciones, está vez, a través de su propio sello independiente, Bad Records.

Nominado al premio Juno 2026 como Álbum de Rock del Año, el disco ofrece una mezcla de himnos rockeros, riffs de guitarra y composiciones que combinan temas potentes y pegadizos con otros momentos reflexivos que han definido su trayectoria.

Con esta gira, el cantante ofrece un espectáculo que no vive solo de la nostalgia y en el que los asistentes de Madrid (varios de ellos canadienses, que vestían con camisetas de su país) han podido disfrutar de un cuidado repertorio diseñado para alternar las composiciones de su nuevo material con clásicos más universales de su prolífica discografía, sin olvidar un potente apoyo visual.

Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, 17 álbumes de estudio y tras haber conseguido numerosos números uno en las listas de decenas de países gracias a bandas sonoras históricas y temas icónicos, el canadiense mantiene intacto su estatus como una de las figuras más solventes y respetadas del rock, además de ser de los más queridos, como se ha constatado a lo largo del concierto, con sus fans entregados mientras coreaban en numerosas ocasiones cánticos de "oe, oe, oe".

Este idilio con el público español, forjado a lo largo de incontables giras desde los años ochenta, se ha vuelto a revalidar en un recinto madrileño que ha recibido al músico de Ontario, pasadas las 20.30 horas, después de una breve introducción a cargo de una selección de grandes clásicos del rock de las décadas de los 70 y 80, como 'Tutti Frutti' de Little Richard.

En ese momento, emergía Adams de entre la multitud, en medio de un círculo, de espaldas al escenario, sonando los acordes en acústico de 'Can't Stop This Thing We Started'. El cantante reconocía su "felicidad por volver a España" -su último concierto en Madrid fue en noviembre de 2024- para dar paso a 'Straight From the Heart'.

Al terminar, abandonaba el canadiense su posición para mezclarse entre el público y, entre aplausos y besos, llegar hasta el escenario donde le esperaba su banda y el pabellón se llenó de color al activarse las pulseras de los asistentes con distintas luces de colores, una energía cromática que no ha parado de brillar en toda la noche.

En medio de este potente despliegue escénico, con una depurada puesta en escena y un sonido arrollador, continuaba este viaje épico con temas como 'Kick Ass' 'Lake Ontario', 'Run to you', 'Somebody' o 'Roll With the Punches', con un guante de boxeo flotando en el aire durante toda la actuación.

Sin tregua para el descanso sonaban otros grandes hits como '18 til I Die', 'Go Down Rockin' o 'It's Only Love', que originalmente grabó junto a Tina Turner, a quien ha recordado, que se alternaban con canciones en acústico como 'Please Forgive Me' o la mítica 'Heaven', coreada en acústico por el público después de que Adams cantase el primer verso a capela, creando una atmósfera mágica en el recinto y generando una intimidad que se ha repetido en varias ocasiones.

De este modo, durante más de dos horas, el canadiense ha vuelto a exhibir la potencia de su característica voz rasgada y una solvencia técnica impecable a la guitarra, arropado en todo momento por sus tres compañeros de banda habitual de directo, liderada por el histórico guitarrista Keith Scott.

HOMENAJE A TERRY FOX Y RECUERDO A PACO DE LUCÍA

Uno de los momentos emotivos de la noche ha llegado con la reciente 'The Ballad of Terry Fox', acompañada de un vídeo con imágenes reales que rinde un homenaje a Terry Fox quien, a los 18 años, fue diagnosticado de un cáncer óseo por lo que tuvieron que amputarle la pierna derecha.

Sin embargo, lejos de rendirse, en 1980 inició una el 'maratón de la esperanza' con el que se propuso cruzar Canadá, corriendo de costa a costa, para recaudar un dólar por cada ciudadano canadiense destinado a la investigación contra el cáncer. Fox corrió el equivalente a un maratón diario (42 kilómetros) durante 143 días seguidos. Pese a poder llevar a cabo su proeza, en junio de 1981, con 22 años, el joven falleció.

Tampoco han faltado los mensajes políticos, como el que transmite con su tema '51st State', y más palabras de recuerdo, en la recta final, para Paco de Lucía antes de sonar los acordes de 'Have You Ever Really Loved a Woman', con el escenario teñido de rojo.

En esos minutos finales, han sonado 'Heat of night', 'You Belong to Me o 'Cuts Like a Knife' para volver a llevar de nuevo al éxtasis a los asistentes con otro clásico: '(Everything I Do) I Do It for You' -tema que batió récords de permanencia en las listas del Reino Unido en 1991- y el eterno himno generacional 'Summer of '69', coreados al unísono por miles de voces.

Aún quedaba un suspiro de concierto, que Adams ha aprovechado para interpretar 'Back to you' y, como ya ha hecho en varios de sus conciertos en España, una breve interpretación de 'Bésame Mucho', antes llegar al cierre definitivo del concierto con 'All for Love'.

Tras su paso por Madrid, el canadiense actuará el 13 de noviembre en el Bizkaia Arena-BEC! de Bilbao, el 14 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 16 de noviembre en el Coliseum de A Coruña, broche final a su gira por España en la que el público ha vuelto a aquel verano de 1969.