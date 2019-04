BTS arrasan el récord de Blackpink en YouTube

Publicado 14/04/2019 13:26:58 CET

MADRID, 14 Abr. (EDIZIONES) -

El k-pop sigue haciendo historia y conquistando a todo el planeta. Después de que BTS llevaran la excitación de sus fans hasta puntos casi insoportables con el estreno de Map of the Soul: Persona, su nuevo álbum de k-pop, el grupo coreano ha roto los récords registrados por Blackpink en Youtube. El videoclip de 'Boy With Luv', junto a Halsey, ha superado con holgura a sus compañeras femeninas en 'Kill this love'.

El contador de visitas en la plataforma marca unas 114.207.020 millones de reproducciones desde su estreno el pasado viernes. Durante la madrugada del sábado, el contador había registrado los primeros 78 millones de visionados. Durante los días previos, los teasers de 'Boy with luv' acumularon 50 millones de visitas en cuestión de 48 horas.

https://twitter.com/youtubemusic/status/1117219875179466752

El videoclip de 'Boy with luv' colma las expectativas con los siete integrantes del grupo bailando y pasándolo en grande en diversas localizaciones, mientras su amiga Halsey aparece por ahí de vez en cuando, cantando sobre el "vértigo que produce el amor".

https://www.youtube.com/watch?v=XsX3ATc3FbA

Mientras la locura se desata y las cifras se descontrolan, BTS se preparan para una gran gira mundial por estadios. Las siete canciones que conforman su nuevo disco, 'Map Soul: Persona, se han colocado entre las 10 canciones más escuchadas de diferentes listas en las plataformas de escucha como iTunes.

El k-pop está viviendo un momento indudablemente dulce. Blackpink arreabtaron previamente el récord a Ariana Grande de ser el vídeo más visto de Youtube en las primeras 24 horas con 56,7 millones de visualizaciones. Grande tuvo previamente este honor con los 55,4 millones de reproducciones en 24 horas de su aplaudido single 'Thank u Next'.