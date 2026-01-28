Las canciones de Alejandro Sanz pondrán melodía a un nuevo musical, 'El alma al aire'

Alejandro Sanz y Yolanda Pérez, directora general de Stage Entertainment España - STAGE ENTERTAINMENT

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La productora Stage Entertainment ha anunciado el comienzo de la primera fase para crear el musical 'El alma del aire', un montaje creado a partir de canciones del artista Alejandro Sanz, que se estrenará en Madrid.

La productora es responsable de otros musicales como 'El Rey León', 'Anastasia', 'TINA' -el musical de Tina Turner-, o 'Cenicienta'.

En un comunicado, la entidad explica que aunque no hay fecha por el momento, se encuentra en fase de preproducción.

Así, el montaje original contará con algunas de las canciones "más emblemáticas" de la carrera de Sanz -quien ha dado su "apoyo" al proyecto- y el libreto estará a cargo de Alvaro Tato, galardonado con dos premios Max.

"La historia nos transporta a un pueblo pesquero donde sus personajes se enfrentarán a importantes decisiones que marcarán su destino", explica Stage Entertainment.