Carolina Durante, Rusowsky y Mëstiza, representación española en el festival Coachella

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda madrileña Carolina Durante, Rusowsky y el dúo femenino Mëstiza representarán a la industria musical de España en la próxima edición del festival Coachella, que se celebra en el desierto de California (Estados Unidos) cada año.

Así, el segundo y tercer fin de semana de abril de 2026, los representantes españoles se suman al cartel que lideran la colombiana Karol G, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, entre otros.

Precisamente, Carolina Durante está presentando en gira su reciente disco 'Elige tu propia aventura' --vio la luz en octubre del pasado año--, mientras que Rusowsky ha cosechado éxitos con su trabajo 'Daisy' --canciones como 'malibU' acumulan más de 35 millones de reproducciones en la plataforma de audio en 'streaming' Spotify--. Las chicas de Mëstiza acercarán al desierto estadounidense su fusión de flamenco y música electrónica.

También destacan en la programación de la edición de 2026 artistas como The Strokes, Addison Rae, Iggy Pop, FKA Twigs, Central Cee, Labrinth, PinkPantheress, Young Thug, Disclousure o Ethel Cain.