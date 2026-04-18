Celtas Cortos ponen fin en Valladolid a la gira de su 40 aniversario este sábado, a dos días del 20 de abril

Archivo - Los integrantes de la banda Celtas Cortos, Goyo Yeves, Jesús H. Cifuentes, y Alberto García, - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La banda vallisoletana Celtas Cortos finaliza este sábado, 18 de abril, con un concierto en el Pabellón Polideportivo Pisuerga de su ciudad, la gira por su 40 aniversario, un evento que llega sólo dos días antes del 20 de abril, fecha que da nombre a una de sus canciones más exitosas.

Como se explicó en la presentación de la gira y de la conmemoración de los 40 años de esta formación vallisoletana, en estos últimos meses han pasado por Valencia, Gijón, Zaragoza, Pamplona, Barcelona, Murcia, A Coruña y Bilbao.

El periplo concluye este sábado, 18 de abril, en el polideportivo Pisuerga de Valladolid a partir de las 21.00 horas, con las entradas ya agotadas.

Según señaló en su momento la productora, Live Nation, se trata de un show "completamente nuevo" concebido por los vallisoletanos como agradecimiento al público por todo su apoyo.

Celtas Cortos propondrá a sus fans un paseo por sus canciones más icónicas como 'La senda del tiempo', 'El emigrante', 'No nos podrán parar', 'Retales de una vida', 'Haz turismo', 'Tranquilo majete', '20 de abril' o 'Cuéntame un cuento', que da nombre al tour y al disco lanzado en 1991 que cambió el rumbo del grupo.

Tampoco faltarán en este repertorio 'El Blues del pescador', traducción del 'Fisherman's Blues' de The Waterboys, alabada por el propio Mike Scott, 'Adiós Presidente', en su versión original instrumental, y la vital 'Legión de mudos', siempre presente en sus directos.

Para la ocasión, recuperan también 'Si no me veo no me creo', primer tema en el que incorporaron letra, y 'Skaparate nacional', otra composición intermitente en su trayectoria. Otros imprescindibles que sonarán son 'Un millón de motivos', 'Trágame tierra', 'Gente distinta', 'Qué bailen los diablos' o 'El mundo del revés', estas últimas pertenecientes a su último trabajo, así como 'El túnel de las delicias', un homenaje a sus inicios y a su ciudad.

En total, dos horas y media "dedicadas a disfrutar y bailar con 30 canciones que forman parte de la historia de la música en español y están en el recuerdo y en el presente de varias generaciones".

En el escenario, junto a Jesús Cifuentes, Alberto García y Goyo Yeves, estarán siete músicos con una larga trayectoria. Son Diego Martín (batería), Chuchi Marcos (bajo eléctrico), José Luis Sendino (guitarra eléctrica), Antón Davila (gaitas y flautas), Álvaro Zarzuela (trombón y trompeta), Jesús Bravo (teclados y acordeón) y Carlos Soto (saxo barítono y alto), miembro fundador de Celtas Cortos, quien ha regresado a la formación con motivo de este tour.

Celtas Cortos acompañaron la celebración de su 40 aniversario con la publicación el pasado 21 de noviembre de un disco que compila las mejores canciones de su amplia trayectoria, '40 años contando cuentos'.