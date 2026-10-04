Las XIII Jornadas de Guitarra Española Cervezas 1906 homenajean a Pepe Habichuela

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las XIII Jornadas de la Guitarra Española Cervezas 1906, patrocinadas por SON Estrella Galicia, han vuelto a reunir a grandes nombres de la guitarra española y flamenca en un evento marcado por el homenaje al recientemente fallecido Pepe Habichuela.

Las jornadas, que se celebran como ya es tradición, en el Molino del Manto, ubicada en Chinchón (Madrid), comenzaron en torno a las 18:00 horas, con unas palabras de Iñigo Osset, dueño de la finca, que destacó "el gran cartel de este año" y tuvo palabras de recuerdo para Habichuela, que actuó en las jornadas en 2016 --cuando fue cabeza de cartel en la tercera edición--, además de acudir en varias ocasiones a este encuentro.

Por ello, en esta ocasión, los asistentes a las XIII Jornadas podían firmar, "conocieran o no al guitarrista", como indicó Osset, un mural que recogía su paso por el evento y que "quedará en la familia".

Este homenaje iba más allá pues el maestro recibía, a título póstumo, el III Premio Legend - Cervezas 1906, un reconocimiento a toda una vida dedicada al flamenco y a su decisiva contribución a la guitarra flamenca, un premio que fue anunciado apenas un día antes de su fallecimiento, como han recordado desde la organización.

La ceremonia se ha celebrado en el marco de los IV Premios a la Guitarra Flamenca 'Maestro Paco de Lucía - Molino del Manto', iniciativa de la Fundación Paco de Lucía y Molino del Manto para reconocer a los grandes maestros y apoyar a las nuevas generaciones.

Así, ha participado también Manuel Herrera hijo, joven valor de la guitarra flamenca y ganador del Premio al Guitarrista más Completo en el II Concurso de la Guitarra Flamenca para Jóvenes Promesas, celebrado en la pasada edición de los Premios en 2025.

El resto de la velada estuvo marcada por las actuaciones de Yamandu Costa y Josemi Carmona, además del guitarrista José Manuel León, la cantante y bajista Pastora Andrades, el percusionista Miguel Hiroshi e Irene Olvera, joven promesa de la danza flamenca, como artista invitada, que deleitaron a los asistentes hasta cerca del filo de la medianoche.

La gastronomía tampoco faltó a la cita de las Jornadas de la Guitarra Española que, en esta ocasión, ofreció un 'Momento Gastronómico' protagonizado por Carlos Casillas, chef del restaurante Barro, distinguido con una Estrella Michelin.

De la mano de Cervezas 1906, la gama de cervezas de especialidad de Corporación Hijos de Rivera, Casillas se sumaba así a la programación con una propuesta en la que la música y la guitarra han vuelto a ser las protagonistas indiscutibles, un encuentro de referencia en torno a la guitarra española y flamenca.