Cock Sparrer, Descendents, Jello Biafra, Sick of it All y Gatillazo, en el festival Barna 'n' Roll

Actualizado 02/03/2018 9:57:05 CET

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Poble Espanyol de Barcelona acogerá el próximo sábado 14 de julio un festín de punk rock con algunos nombres clásicos de la escena internacional y española.

Bajo el nombre de Barna 'n' Roll, por allí pasarán Cock Sparrer, Descendents, Jello Biafra and The Guantanamo School of Medicine, Sick ot it All, Gatillazo, A Wilhelm Scream, Crim y La Inquisición.

Las entradas ya están a la venta en www.musikaze.net desde 44 euros más gastos de distribución.