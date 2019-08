Cooltural Fest 2019: Horarios y sorteo de abonos

Actualizado 06/08/2019 11:40:33 CET

Música, Feria y playa se unen en Cooltural Fest, el festival de música de Almería que celebrará su segunda edición del 15 al 18 de agosto, en tres escenarios de la ciudad y en plenas fiestas mayores.

Más de medio centenar de artistas y bandas participan en un certamen inclusivo y con un Punto Violeta contra la violencia machista y a favor de la convivencia en la ciudad andaluza.

Además, el evento, que con toda seguridad va a superar los registros alcanzados en su debut del pasado año, presenta este martes los horarios de actuación para los distintos formatos y escenarios -consúltalos AQUÍ-.

Entre los platos fuertes más esperados y que a buen seguro reunirá al mayor número de 'coolters' será sobre la una de la madrugada del sábado al domingo, con la actuación de Vetusta Morla, que estará muy ben escoltado por Second y El Columpio Asesino antes y después de su concierto.

También los 'coolters' marcarán en fluorescente otros horarios destacados, como el de la apertura de puertas al recinto principal a las 19.00 horas del viernes o los conciertos de Zahara, Carolina Durante, Dorian, Miss Caffeina o Viva Suecia, sin olvidar el escenario acústico playa o el centro ciudad.

Concretamente, el Recinto de la Feria contará con los conciertos de Vetusta Morla, Dorian, Miss Caffeina, El Columpio Asesino, Viva Suecia, Second, Zahara, Depedro, Full, Siloé, Kuve, Carolina Durante, Delaporte, Valira, Gimnástica, Vuelo Fidji, Arnau Griso, Nunatak, Kitai, Eladio y Los Seres Queridos, Embusteros, The Crab Apples, Los Invaders, Bitches Djs, Brasi, Mr. Perfumme, Ojete Calor y No Procede.

En el Escenario Almería Ciudad, en pleno Paseo: Perro, Jenny & The Mexicats, Tu Otra Bonita, Club del Río, Yo Diablo y Los Vinagres. Y en el Escenario Playa Acústico: Ángel Stanich, Arizona Baby, Lichis, Tulsa, Joana Serrat y Alice Wonder

A todo ello hay que añadir la fiesta de bienvenida gratuita de la noche del 15 de agosto, con Elefantes, Nixon, Mucho, Wi Bouz y Twise y también la iniciativa del la Ruta Gastromusical, que se desarrollará el viernes 16, con los conciertos de Kill Aniston, We've Got Enemies, Los Manises y Playa Cuberris.

Para redondear, las últimas sorpresas del cartel: una conferencia con Eric Jiménez, baterista de Lagartija Nick y Los Planetas o una after party con Vinila Von Bismark DJ Set en Nacional Music Club el día 15 y otra after party en Madchester Club el domingo 18. También se añade una carpa de Dj's en el recinto principal, donde estarán los dj's residentes del club 'Ochoymedio' de Madrid y un equipo de MondoSonoro.

SORTEO DE ABONOS

Un montón de propuestas, en definitiva, y aún una última sorpresa, pues por cortesía de la organización sorteamos en Europa Press dos abonos individuales para esta flamante edición del Cooltural Fest 2019.

Para optar a uno de estos dos abonos individuales -sin acompañante- tan solo tienes que seguir en Facebook a Europa Press Música y Cooltural Fest y contarnos AQUÍ por qué te apetece asistir. Adicionalmente, te pedimos que compartas el post del sorteo en tu muro personal de Facebook.

Este jueves 8 de agosto escogeremos al azar a los dos ganadores y contactaremos con ellos, como siempre hacemos, respondiendo a los mensajes que previamente nos hayan dejado en el post del sorteo.

MUSIC FOR ALL Y PUNTO VIOLETA

Cooltural Fest es, además, un festival inclusivo. Y de la mano de la Fundación URA Clan tiene como objetivo visualizar la realidad que viven las personas discapacidad, y ayudar a su inclusión social a través de la música.

Entre otras iniciativas, habrá 7 conciertos adaptados al lenguaje de signos para las personas con discapacidad auditiva, uno por cada día y recinto, entre los que se encuentran el de Viva Suecia, Depedro, Nixon, Tulsa y Lichis, entre otros.

Igualmente, Cooltural Fest contará con un Punto Violeta y un Manifiesto contra el Acoso Sexual y la Violencia Machista contra las Mujeres, en colaboración con Cruz Roja. Un espacio en el festival donde las mujeres podrán ser atendidas e informadas ante cualquier tipo de agresión o micromachismo, y sensibilizará sobre cómo construir una sociedad menos sexista, machista y cosificadora.

MÁS GRANDE Y MÁS CÓMODO

En esta segunda edición el Recinto Principal de Conciertos se ha ampliado en 10.000 metros cuadrados utilizando toda la superficie anexa al actual recinto de conciertos del Ferial.

Esto permitirá acrecentar la zona de restauración y de food trucks, en el año de la Capital Gastronómica Almería 2019, e incorporar además un escenario que servirá para ampliar la oferta musical del festival hasta llegar a más de cincuenta grupos y artistas. Además, se ha creado un área de descanso de 15.000 metros cuadrados para 1.700 personas en el antiguo recinto Ferial.

El atractivo de Cooltural Fest más allá de la provincia es manifiesto desde su primera edición, por ello ya hay disponibles viajes organizados desde Málaga, Granada, Madrid o Murcia, así como las parcelas del área de descanso y se han agotado las plazas de alojamiento en la Residencia Universitaria Civitas, que repite la buena acogida tuvo en la edición del pasado año.

Los abonos se encuentran a la venta en www.coolturalfest.com. Cooltural Fest está organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y Crash Music: música, Feria y Playa, en un ambiente de convivencia y tolerancia en Almería.