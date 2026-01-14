Cultura anuncia ayudas entre 8.000 y 50.000 euros para salas de música en directo con un aforo máximo de 3.000 personas

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta medidas de apoyo del Ministerio de Cultura a salas de música en vivo en la sala el Sol, a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este miércoles una nueva línea de ayudas dirigidas a las salas privadas de música en directo que, con una dotación de 1 millón de euros, podrán solicitar los espacios que tengan un aforo máximo de 3.000 personas.

"Unas ayudas que irán de 8.000 a 50.000 euros por sala y que serán en concurrencia competitiva, para que las salas puedan, evidentemente, mejorar su actividad", ha explicado el ministro durante la presentación en la madrileña sala El Sol junto a representantes del sector.

Urtasun ha detallado que esta nueva línea de ayudas persigue que la música en directo sea "más fuerte, más profesional y más accesible", que las salas sean "más sostenibles ambientalmente y más accesibles para todas las personas", que "surjan nuevos modelos de negocio", que "los artistas emergentes tengan más oportunidades reales de girar y de crecer" y que la música en directo "sea más descentralizada y diversa".

"Las consideramos, desde el Gobierno, auténticas estructuras culturales de Estado. Al final son una red de centros culturales que está por todo el país y que tenemos que sostener. Sabemos que para que los ciudadanos puedan gozar plenamente sus derechos culturales tiene que poder ser accesible, llegar a todos los rincones del país y las salas de música son una auténtica infraestructura cultural nacional para España", ha precisado Urtausn.

El ministro ha reconocido que los ayuntamientos y las comunidades autónomas en toda España ya tienen sus propios instrumentos de apoyo a este tipo de salas pero que desde el Ministerio esta ayuda supone un apoyo "firmemente". "Como sois (las salas) infraestructuras culturales de primer nivel, tenéis que ser objeto de apoyo por parte de la Administración General del Estado", ha asegurado.

Además, Cultura ha dispuesto otras ayudas a salas que cuentan con programación regular de música. En 2026 destinará 600.000 euros al desarrollo de Red de Salas, que permitirá apoyar al menos a 40 salas de música en vivo. Red de Salas es un circuito gestionado por la Asociación Cultural Coordinadora Estatal de Salas privadas de música en directo (ACCES) que tiene como objetivo apoyar la programación de música en directo.

Urtasun ha explicado que esta red favorecerá la circulación de los artistas por el estado, fomentando su movilidad y contribuyendo a su difusión y visibilidad por todo el territorio. Los conciertos de la programación de la Red de Salas comenzarán el próximo mes de marzo en aquellas salas que se hayan adscrito al circuito.

Por su parte, la gerente Coordinadora de ACCES, Elda Gómez, ha asegurado que la asociación, que representa 250 salas distribuidas por toda España, tiene una "interlocución fluida" con el Ministerio de Cultura. "Uno de los objetivos históricos de ACCEs ha sido siempre el reconocimiento de las salas de conciertos como espacios de cultura y desde luego hoy nos sentimos más cerca de ese reconocimiento", ha añadido.