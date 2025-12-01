La discográfica de Mecano publica una versión inédita de 'El fallo positivo' por el Día Mundial contra el Sida

La discográfica de Mecano publica una versión inédita de 'El fallo positivo' por el Día Mundial del Sida - BMG

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La discográfica de Mecano, BMG, ha publicado este lunes una versión inédita de 'El fallo positivo', himno sobre la crisis del VIH en los años 90 en España. Coincide así con el Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

Este lanzamiento es una de las varias grabaciones inéditas que la discográfica está publicando por primera vez en plataformas digitales.

'El fallo positivo' abre el disco 'AIDALAI' que Mecano publicó en 1992 en formato maxisingle en vinilo y CD, con un libreto donde a través de varios textos informaban sobre datos reales sobre los contagios hasta el momento, cómo se contraía la enfermedad y la necesidad de no abandonar ni dejar de lado a aquellas personas afectadas.

En estos formatos, se incluía también un folleto informativo que hacía hincapié en transmitir el mensaje de la gravedad del VIH y de hablar sobre ello.

"La grabación, de aire disco-funky melódico, se convirtió rápidamente en un himno que batallaba sobre aquella creencia puritana de que este virus era un castigo divino", explica BMG en un comunicado.

Ese mimso 1992 el grupo no acudió a ningún plató de televisión excepto para este lanzamiento, cuando Nacho Cano fue al programa 'De tú a tú' para hablar sobre el tema y recalcar aquellas medidas de prevención de la enfermedad. Un acto que, de nuevo, posicionó los ideales del grupo como artistas adelantados a su tiempo.

"La importancia del lanzamiento de esta versión inédita en 2025, 33 años después de su primer lanzamiento, radica en ofrecer una nueva visión de un asunto tabú que acabó con la vida de miles de personas y que a día de hoy se ha convertido en una de las enfermedades crónicas con más investigación. De este modo, se recuerda seguir hablando del asunto desde la comprensión, el acompañar al afectado y la lucha contra su transmisión pero sin que sea algo por lo que esconderse o sentirse humillado", termina la discográfica.