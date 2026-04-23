Los discos de Quevedo, Fangoria, Foo Fighters, Ringo Starr o Kehlani, entre las novedades musicales de este viernes

Archivo - El cantante Quevedo, durante su concierto, en el Movistar Arena, a 17 de febrero de 2025, en Madrid (España). Pedro Luis Domínguez Quevedo, más conocido por su nombre artístico: “Quevedo”, es un cantante y compositor español de reguetón, pop rap - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los discos de Quevedo, Fangoria, Foo Fighters, Ringo Starr, La Pegatina, Kehlani, Metric, Sr. Chinarro o Kneecap, son algunas de las novedades musicales de este viernes 24 de abril.

El canario Quevedo publica su tercer disco, 'El Baifo', un trabajo compuesto por títulos como 'Ni borracho', 'Scandic' o 'La Graciosa', tema en el que colabora con Elvis Crespo.

Fangoria lanza 'La verdad o la imaginación', el primer álbum largo de Alaska y Nacho Canut, tras su última tanda de EP. Está grabado en México y recorre el folclore latinoamericano a través de bolero, ranchera y tango, entre otros géneros.

Los discos internacionales están liderados por 'Your Favorite Toy' el trabajo de Foo Fighters y 'Long Long Road', el nuevo trabajo en solitario del ex Beatle Ringo Starr.

En cuanto a otras publicaciones nacionales, la banda catalana La Pegatina lanza 'Fuegos del barrio', mientras que Sr. Chinarro sale con 'El año de la pera', una recopilación de 12 canciones rescatadas de sus primeros discos, recontextualizadas.

Por otro lado, el nuevo álbum homónimo de Kehlani llega como su quinto trabajo de estudio, compuesto por 17 temas que la afianzan como figura del R&B contemporáneo.

Mientras, el trío de tap irlandés Kneecap, publica 'Fenian', su segundo álbum. La banda, que en sus canciones aborda temas políticos, nombra este trabajo con un término históricamente usado de forma peyorativa contra el republicanismo irlandés.

Kneecap aparece entre los más de 1.100 músicos (junto a Macklemore, Massive Attack o Blanca Paloma) que han firmado un llamamiento al boicot de Eurovisión. Además el rapero Mo Chara fue imputado en Reino Unido por un delito de terrorismo tras mostrar en un concierto de 2024 una bandera asociada a Hezbolá, caso en el que la banda negó cualquier apoyo a la milicia chií y defendió que era víctima de una campaña de desprestigio. La Justicia británica ha terminado desestimando ese procedimiento.