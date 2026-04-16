Los discos de Yerai Cortés, Zayn, Bunbury, Sole Giménez o Bea Pelea, entre las novedades musicales de este viernes

Archivo - El guitarrista Yerai Cortés durante una entrevista para Europa Press en las oficinas de Sony Music, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). El artista alicantino presenta su nuevo disco, titulado ‘Popular’. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los discos del guitarrista Yerai Cortés, el británico y exmiembro de One Direction Zayn Malik, Enrique Bunbury, Sole Giménez o Bea Pelea, son algunas de las novedades musicales de este viernes 16 de abril.

El alicantino Yerai Cortés debuta con 'Popular', un trabajo compuesto por títulos como 'Lirili', 'Roto x ti' o 'Sulao', que nació después de un accidente en la mano que le obligó a parar de tocar la guitarra justo al terminar de trabajar en la película 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', dirigida por Antón Álvarez -C. Tangana- y que se alzó en 2025 con dos premios Goya a Mejor Película Documental y Mejor Canción Original.

Bunbury lanza 'De un siglo anterior', un disco que el propio artista ha definido como un cierre de etapa, según ha explicado en una entrevista con Europa Press. Está grabado en México y recorre el folclore latinoamericano -bolero, ranchera y tango entre otros géneros-.

También la española Sole Giménez publica 'Ser humano', su duodécimo disco de canciones originales que comenzó a gestarse hace tres años cuando Pedro Guerra le mandó alguna de las canciones que lo conforman -concretamente el tema que le da nombre al disco y 'Solo las máquinas'-.

Por otro lado, Bea Pelea lanza el tercer volumen de 'Reggaeton Romántico', un trabajo en el que se incluyen colaboraciones con La Zowi -en 'Ponte a trabajar'- o con Metrika -en 'Agua de tanga-.

A nivel internacional, el exmiembro de la banda One Direction Zayn Malik regresa a la música tras dos años con su quinto disco, 'Konnakol'. Este trabajo está compuesto por algunas canciones que ya habían visto la luz, por ejemplo 'Sideways' o 'Die for me'.

En España también Niña Polaca publica '¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?' y la actriz Begoña Vargas debuta con su primer EP, Lunar'.

En cuanto a los sencillos que también salen en plataformas este viernes, destaca Omar Montes, que publica 'Pa que brinque'; el trío gallego Tanxungueiras con 'Todo amaina' -un juego de palabras con su anterior disco 'Diluvio'-; Jessie Ware con la canción 'Superbloom'; o Jedet.