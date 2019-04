El Doctor Music Festival se traslada al circuito de Montmeló y durará tres días

Publicado 02/04/2019 14:19:01 CET

Invita a los habitantes del Pallars Sobirà a asistir gratis

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Doctor Music Festival se traslada al Circuito de Catalunya, en Montmeló (Barcelona), y no se celebrará como estaba previsto en Escalarre (Lleida), reduciendo de cuatro a tres días su programación, que pasa a celebrarse los días 12, 13 y 14 de julio, manteniendo el grueso del cartel anunciado, ha anunciado este martes en rueda de prensa el fundador de la promotora Doctor Music, Neo Sala.

Ha dicho que se han visto obligados a tomar esta decisión ante la "interpretación exagerada" de los informes de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) del riesgo de inundación en la Vall d'Àneu, que hacía imposible ajustarse a cuatro meses del festival a las limitaciones que solicitaba, y ha criticado la manera de aplicar la normativa en un valle que no se ha inundado nunca.

Sala ha explicado que el festival está muy agradecido con los alcaldes del Pallars Sobirà y ha invitado a todos los habitantes de la comarca --unos 8.000 empadronados-- a asistir gratuitamente como "gesto" al territorio.

"Tenemos el corazón en la Vall d'Àneu", ha afirmado Sala, que ha remarcado que nada hacía pensar que el festival no se pudiera hacer allí cuando se anunció y que esperan volver algún día, y ha señalado que el destino les ha llevado a Montmeló, donde el concepto de festival será diferente pero no el espíritu.

El impulsor del festival también ha lamentado las críticas de algunas entidades ecologistas contra el festival, y ha remarcado que existen "ecologistas, ecolooportunistas y ecojetas".

El Doctor Music Festival mantendrá el grueso del cartel, cambiando de día a formaciones como Smashing Pumpkins y Parquet Courts --que tocaban el jueves--, pero no podrá contar con Chris Robinson Brotherhood, al no ser posible cambiar de jornada de su actuación.

NUEVOS ARTISTAS

El festival ha anunciado las novedades de Johnny Marr, Empire of the Sun, Kamasi Washington, Sophie Hunger, Obeses, Texas, La Iaia, El Petit de Cal Eril, Stay, Putochinomaricon, Holow Cry, They y Alé d'Euga, así como un concierto especial de Sopa de Cabra interpretando su directo 'Ben Endins', en un cartel que ya cuenta con The Strokes, Rosalía, Sopa de Cabra, Underworld, King Crimson y The Good The Bad and The Queen, entre otros.

El Doctor Music Festival en Montmeló contará con cuatro espacios diferentes, con un escenario principal de 162 metros, "el más grande montado en el sur de Europa", según Sala, y la zona Force Field, un escenario al aire libre dedicado a la electrónica.

Sala ha explicado que el traslado a Montmeló ha permitido reducir costes de producción, por lo que ofrecerá nuevos precios de abonos: el de 1 día será de 62 euros, el de dos días 120 euros y el de tres días, 170 euros, más gastos de distribución.

El festival ha asegurado que los abonos ya adquiridos, cuyo número Sala no ha querido revelar pero que ha dicho que aseguraban el "éxito" en Escalarre, serán válidos para el nuevo emplazamiento y que también ha activado una política de devolución para los que no deseen asistir a Montmeló.

Para los que compraron el abono de cuatro días se les devolverá la diferencia con el de tres, y de la misma manera a los que compraron los de dos días, mientras que para los que no quieran asistir, tienen hasta el 8 de mayo para solicitar la devolución del importe.