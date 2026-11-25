Cuarteto Absalon - ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFIA

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Sony de la Escuela Superior de Música Reina Sofía acogerá los próximos viernes 4 y sábado 5 de diciembre una nueva cita del ciclo Da Camera, que reúne mensualmente a algunas de las formaciones jóvenes más prometedoras del panorama internacional de la música de cámara.

A través de este ciclo, el público tiene la oportunidad de descubrir el talento y la personalidad artística de conjuntos que desarrollan su carrera en los principales escenarios europeos e internacionales, al tiempo que perfeccionan su formación en el Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid.

En esta ocasión, cuatro cuartetos de cuerda --Absalon, Ast, Ineo y Viatores-- compartirán con el público del Auditorio Sony el resultado de una semana de trabajo y ensayos junto a Vera Martínez Mehner, violinista y miembro del Cuarteto Casals. Las cuatro formaciones, que participan en el programa del Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid, ofrecerán dos jornadas dedicadas a algunas de las grandes páginas del repertorio camerístico.

La programación propone un recorrido por diferentes épocas y lenguajes musicales, desde el clasicismo de Haydn y Mozart hasta el romanticismo de Mendelssohn y Schubert, pasando por la modernidad de Webern.

El cuarteto Absalon es una joven formación nórdica integrada por músicos de Dinamarca, Suecia y Noruega, con sede en Copenhague. Fundado en 2020, su nombre hace referencia a Absalon, figura histórica estrechamente vinculada a la fundación y desarrollo de Copenhague. En pocos años, el cuarteto ha conseguido una notable proyección internacional.

El cuarteto Ast está formado por cuatro jóvenes músicos coreanos. Fundado en septiembre de 2021, el conjunto desarrolla su actividad en Europa y destaca por una trayectoria que combina la participación en importantes concursos internacionales con actuaciones en salas y festivales de referencia. El conjunto actuó en escenarios como la Filarmónica de Berlín y el Centro de Artes de Seúl, y ha participado en festivales internacionales en Alemania, Japón y Corea del Sur.

Fundado en 2022 en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, el cuarteto Ineo toma su nombre de la palabra latina ineo, que reúne tres significados: entrar, comenzar y florecer. Desde su formación, ha desarrollado una intensa actividad concertística en Austria, con actuaciones en salas como el Wiener Musikverein, el Arnold Schönberg Center y el Museo Beethoven, además de participar en festivales y ciclos internacionales en Suiza, Francia, República Checa y Alemania.

Viatores ha cosechado importantes reconocimientos desde sus comienzos, entre ellos el Primer Premio y un Premio Especial en el Concurso Mendelssohn-Bartholdy de 2024, el Segundo Premio del Irene Steels-Wilsing String Quartet Competition de Heidelberg en 2025 y dos premios especiales en el Wigmore Hall International String Quartet Competition de Londres.

En 2026 ha alcanzado uno de los hitos más importantes de su trayectoria al obtener el Primer Premio del Concurso Internacional ARD de Múnich, además del Premio del Público y el reconocimiento a la mejor interpretación de la obra encargada.

Las cuatro formaciones, que participan en el programa del Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid, ofrecerán dos jornadas dedicadas a algunas de las grandes páginas del repertorio camerístico. La programación propone un recorrido por diferentes épocas y lenguajes musicales, desde el clasicismo de Haydn y Mozart hasta el romanticismo de Mendelssohn y Schubert, pasando por la modernidad de Webern.