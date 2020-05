El Festival Río Babel se aplaza a 2021 y confirma a Residente, C Tangana, Bad Gyal, Rayden y Louta

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Río Babel, que se iba a celebrar del 2 al 4 de julio en IFEMA (Madrid), confirma este miércoles su aplazamiento a 2021 a causa de las medidas derivadas de la pandemia del coronavirus.

"Debido a la situación generada por alerta sanitaria, no podremos celebrar el festival Río Babel, la cita que con tanta ilusión esperábamos. Aplazamos el festival a 2021, multiplicando nuestro esfuerzo y ganas. Residente, C Tangana, Bad Gyal, Rayden y Louta entre otros muchos, ya han confirmado que no se perderán la cita y estarán con nosotros el 1, 2 y 3 de julio de 2021 en Madrid", apunta el comunicado remitido a Europa Press.

Todas las entradas ya adquiridas, serán válidas para 2021. "Tanto si deseas canjear tu entrada o prefieres el reembolso, desde hoy y hasta el próximo 12 de junio, encontrarás formulario, instrucciones y plazos para poder solicitarlo en nuestra web", informa la organización.

Y añade: "En 2021 nos encontraremos nuevamente con los artistas, los técnicos, los proveedores, el personal de seguridad, de taquillas, de limpieza, de catering, los food trucks, toda esa gran familia que hace posible este evento. Y como no, ya soñamos con reencontrarnos con vosotros y con la música, nuestra gran pasión, como telón de fondo".