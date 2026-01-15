El festival SON Estrella Galicia regresa este abril con conciertos inmersivos bajo el formato Café Berlín 360º en Madrid

Chico Blanco anoche en la presentación de Café Berlín 360º de SON Estrella Galicia - SON ESTRELLA GALICIA

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El festival SON Estrella Galicia regresa este abril a la sala madrileña Café Berlín, con un formato inmersivo 360º, donde el escenario se dispondrá justo en el centro por lo que los conciertos se podrán disfrutar desde cualquier ángulo. Marie Davidson y Juana Molina serán las encargadas de inaugurar esta edición, como han anunciado sus impulsores en la presentación del festival.

SON Estrella Galicia continúa explorando formatos disruptivos para reinventar la conexión del público con los artistas y su música, por lo que esta vez la sala madrileña tendrá una nueva configuración que "impulsará a que los artistas replanteen sus directos con un show exclusivo y nada habitual adaptados a una sala donde los asistentes se encuentran a pocos metros", como han señalado en un comunicado.

La franco-canadiense Marie Davidson inaugurará este formato el próximo viernes 17 de abril, seguida de la argentina Juana Molina, los días 21 y 22 del mismo mes. Las entradas para estas primeras fechas ya están a la venta y pronto se anunciarán nuevos conciertos de Café Berlín 360º, que tendrán lugar a lo largo de todo el año.

La productora electrónica Davidson inició su trayectoria en solitario en 2024 con 'Perte d'identité', pero es conocida por su trabajo en Essaie Pas, dueto de 'coldwave' y 'synth pop' que forma junto a su marido. Llega a Madrid con nuevo disco bajo el brazo, 'City of Clowns', el quinto de su trayectoria tras despuntar con referencias como 'Adieux Au Dancefloor' o 'Working Class Woman'. Como de costumbre, en este trabajo desafía las normas de la música dance y combina historias introspectivas con sonidos diversos, desde el techno al Italo Disco.

Por su parte, Juana Molina es un icono del pop experimental y una de las voces más originales de la música contemporánea. La hija del cantante de tango Horacio Molina y la actriz Chunchuna Villafañe creció rodeada de música y comenzó a tocar la guitarra con cinco años. Este concierto en Madrid llega 30 años después de su debut 'Rara' en 1996 y tras discos reseñables como 'Tres Cosas', 'Un Día' o 'ANRMAL'. Desembarca en el Café Berlín 360º para presentar en directo su recién editado nuevo álbum, 'DOGA' (2025), una obra que vuelve a desbloquear una nueva dimensión del concepto "experimental".