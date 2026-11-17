Ganadores del 37º Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE - CNDM - FUNDACIÓN SGAE - CNDM

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fran Barajas (Barrancabermeja, Colombia, 1995) ha sido elegido ganador del 37º Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE-CNDM 2026, que convocan conjuntamente Fundación SGAE y Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), como se ha dado a conocer en un acto celebrado en el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, dentro del ciclo SERIES 20/21 del CNDM.

El colombiano-español ha conquistado el primer premio Xavier Montsalvatge, dotado con 6.000 euros, por su obra 'El olor de la guayaba 2c', que forma parte de un ciclo que busca nuevas maneras de trabajar con ideas que provienen del imaginario de la música popular colombiana llevadas muy lejos de su contexto original y ofrece una mirada crítica hacia lo familiar y la nostalgia. La obra ha sido seleccionada de un total de 30 partituras presentadas a concurso.

"En esta pieza descontextualizo y emborrono los elementos de la música popular colombiana. Es un juego para entender qué es la identidad respecto a tu lugar de origen, la pérdida y la recuperación de la memoria", ha explicado el compositor para quien "ganar este premio permite ver las cosas a largo plazo, tener más esperanza y que el trabajo continúe". "Nuestro mundo es una carrera de fondo y saber que se puede continuar, que tenemos visibilidad, es un reconocimiento y es lo más emocionante", ha reconocido.

Por su parte, Jesús Torres, miembro del jurado de esta edición que también conquistó este certamen en 1992, ha reconocido que "no ha sido una decisión fácil porque las obras tenían mucha calidad". "Sin embargo, la composición de Fran Barajas era espléndida: formalmente es muy organizada, con un contenido muy rico y la gran calidad de Modus Novus en la interpretación ha sido fundamental", ha destacado, al tiempo que ha defendido que "los premios no deben ser un espejismo, tienen que servir para seguir hacia delante".

El palmarés completo de la 37.ª edición del Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE - CNDM 2026 se completa con Adrián Crespo (San Fernando de Henares, Madrid, 1996), que ha conquistado el segundo premio Carmelo Alonso Bernaola (3.000 euros) con su obra música de cambra; mientras que Bernat Cucarella (Alzira, Valencia, 2001) se alzó con el tercer galardón Francisco Guerrero Marín (1.500 euros) con su pieza 'Apogeo'. Además, Humberto Díaz (Vigo, 2002) recibió la mención honorífica Juan Crisóstomo Arriaga (1.200 euros) por su trabajo 'Las casas que creamos'. Todos ellos cuentan con menos de 35 años de edad.

Como destacan los impulsores de los galardones, ganador y primer finalista se convierten automáticamente en compositores residentes de la Red de Músicas de Juventudes Musicales de España durante la próxima temporada. Así, Juventudes Musicales de España les encargará dos obras de música de cámara: Fran Barajas recibirá 2.000 euros, mientras que Adrián Crespo recibirá 1.000 euros.

"A lo largo de estos 37 años este certamen ha reflejado el flujo de la creación contemporánea. Este año, además, se emplea la plantilla instrumental de Concierto para clave de Manuel de Falla con motivo del 150.º aniversario de su nacimiento con la idea de converger a los nuevos compositores con esta gran figura, que se sientan parte de lo mismo y de la gran relevancia de la composición contemporánea de este país. Además, emplear la clave ha ensalzado todas las composiciones de manera excepcional", ha añadido el director general de Fundación SGAE, Rubén Gutiérrez.