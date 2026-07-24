Generalitat instala un punto violeta en Zevra Festival que repartirá pulseras de detección de drogas de sumisión química

Punto violeta en el Zevra Festival - GVA

VALENCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha instalado en el recinto del Zevra Festival, que se celebra en Cullera del 24 al 27 de julio, un Punto Violeta que repartirá de manera gratuita pulseras de detección de drogas de sumisión química, un dispositivo que detecta sustancias utilizadas para anular la voluntad y facilita la actuación preventiva.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha visitado este viernes este espacio que el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer ha instalado y que han actualizado la imagen y han integrado el lema 'Mi cuerpo no es tu fiesta' para reforzar la sensibilización social.

Camarero, que ha estado acompañada por la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, y el comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, Felipe del Baño, ha reclamado que los festivales y espacios de ocio sean lugares para disfrutar "con libertad, respeto y seguridad, libres de violencia sexual".

Asimismo, ha asegurado que la mejor herramienta contra las agresiones sexuales "es la prevención, la sensibilización y la información, por eso acercamos estos recursos allí donde están los jóvenes".

Estos puntos facilitan información y atención porque si hay un supuesto caso de violencia -ha explicado Camarero- "nosotros estamos conectados tanto con los servicios sanitarios como con los servicios de emergencias y fuerzas de seguridad para atender a la posible víctima".

Asimismo, el personal de estas carpas desplegadas en los festivales contará con una identificación visible mediante chapas que incorporan el teléfono 900 22 00 22, disponible las 24 horas, así como un código QR que enlaza a un decálogo con instrucciones para actuar en caso de ser víctima de violencia sexual o de presenciar una agresión.

Camarero ha destacado que "disfrutar de un concierto o de un festival también significa hacerlo en un entorno donde el respeto, el consentimiento y la libertad sean siempre la norma, porque ninguna conducta de acoso, abuso o agresión sexual tiene cabida en nuestros espacios de ocio".

Con estos dispositivos -ha añadido- la Generalitat "sigue reforzando la red de recursos especializados para que cualquier persona que lo necesite encuentre atención, acompañamiento y respuesta inmediata".

En este sentido, Camarero ha recordado que, en 2025, los Puntos Violeta atendieron un total de 7.290 consultas en los festivales y conciertos celebrados durante el verano en la Comunitat Valenciana, la mayoría de ellas relacionadas con la información y asesoramiento, con el objetivo de favorecer actitudes de respeto y convivencia entre las personas asistentes.

RED ITINERANTE

Este Punto Violeta se integra en el despliegue de oficinas itinerantes de atención a víctimas de agresiones sexuales en festivales y grandes conciertos de la Comunitat Valenciana durante 2026.

Además de en el Zevra Festival, está prevista la instalación de Puntos Violeta en los siguientes eventos: Romeo Santos & Prince Royce; Peligro Fest; Low Festival; Nits de Festa Elche; Medusa Festival; Mediterránea Festival; Rototom Sunsplash; Área 12; Love to Rock y Oasis Elche.