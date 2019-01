El grupo de k-pop Blackpink actuará el 28 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Actualizado 28/01/2019 12:01:07 CET

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Blackpink, el grupo femenino más conocido de Corea, anuncia su primera gira en Europa, con parada en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 28 de mayo.

Las entradas generales saldrán a la venta el próximo martes 5 de febrero a las 9 horas en livenation.es y ticketmaster.es. El lunes 4 de febrero a las 9 horas se abrirá una preventa para los usuarios registrados en livenation.es y previamente, el viernes 1 de febrero a las 9 horas, podrán adquirirse sólo las entradas VIP en livenation.es y ticketmaster.es. Costarán desde 59 hasta 139 euros (más gastos de distribución)

"Cada una de las integrantes del grupo dará lo mejor de sí para conseguir un show espectacular que estará dividido en diferentes partes. Blackpink no sólo tocará sus hits más conocidos, el show también contará con versiones remix e interpretaciones en solitario", apunta el comunicado de Live Nation remitido a Europa Press.

Formado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, el grupo de chicas logró una gran popularidad desde su single debut, Square one, publicado en 2016. Después del éxito alcanzado con su primera canción, el grupo ya lleva publicado un sencillo y tres EPs hasta el momento. Sus singles no sólo han entrado en las listas de éxitos de Corea, también lo han hecho internacionalmente, incluyendo la lista Billboard.

Su single As If It's Your Last, publicado en 2017 les otorgó el récord del grupo que más rápido alcanzaba los 400 millones de visualizaciones. Sin embargo, Blackpink rompieron su propio récord con su último EP, Square up, publicado el pasado año.

Ddu-Du-Ddu-Du, una de las canciones que forman parten de este último álbum, alcanzó el número 55 en Billboard Hot 100, que ha sido el mayor éxito conseguido por un grupo de K-POP femenino en la historia. Además, está canción ha sido reconocida como el videoclip musical coreano más visto de la historia de YouTube en 24 horas.

.