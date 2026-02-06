Israel elige a su representante en Eurovisión 2026: Noam Baten

Archivo - 17 May 2025, Switzerland, Basel: A person holds an Israeli flag during the Grand Final of the Eurovision Song Contest 2025 in Basel. The European Broadcasting Union (EBU), which organizes Eurovision, said on Thursday that it will hold an online - Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La emisora pública israelí, Kan, ha elegido a su representante para competir en el del Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria). El artista Noam Baten será encargado de representar al país en la 70ª edición de Eurovisión, que comenzará el 12 de mayo y tendrá su final el 16 del mismo mes.

El comité de selección final de la canción israelí para el concurso se ha reunido este viernes y tras escuchar cientos de canciones que superaron la preselección inicial decidirán la canción que va a competir a Austria.

Así, la canción será revelada por el propio Baten en una transmisión especial que se emitirá en Kan 11, Kan Gimel, Kan BOX y todas las plataformas digitales de Kan.

La participación de Israel ha provocado que España, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia se hayan retirado ante la negativa de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de vetar al primer país por su ofensiva en Palestina.