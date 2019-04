Iván Ferreiro a Santiago Auserón: "Pido disculpas si se ha sentido ofendido, en ningún caso era mi intención"

Publicado 10/04/2019 17:46:54 CET

MADRID, 10 Abr. (EDIZIONES) -

Santiago Auserón tardó alrededor de seis meses, pero contestaba días atrás a unas declaraciones de Iván Ferreiro quien, con motivo del lanzamiento de su disco de versiones de Golpes Bajos, llegó a afirmar que Radio Futura -ex grupo de Auserón- "en directo eran una puta mierda".

"Radio Futura en directo eran una puta mierda. De eso no se habla. Y seguro que Santiago Auserón te lo dirá: 'Éramos una puta mierda'. Se iban a grabar a Nueva York y no sabían tocar lo suyo, era desastroso. Y el directo estaba grabado en un estudio, porque no les daba. Tenían a un cerebro maravilloso, que era Santiago Auserón, pero los demás no estaban a la altura. Santiago empezó a tener músicos guays cuando conoció al músico cubano que le gustaba, el otro que nosequé... Pero el verdadero grupazo fue El Último de la Fila. Qué calidad, qué seriedad...", planteaba en septiembre Ferreiro en ABC.

En una larga publicación en Facebook, contestaba Auserón a finales de marzo a Ferreiro, remarcando que muchas actuaciones de Radio Futura "sonaron a un nivel que no era habitual en las bandas españolas de la época". "Llegamos a competir con los mejores grupos internacionales. Hay grabaciones por ahí para confirmar lo que digo, algunas se han editado sin modificar una nota, como el directo que acompaña la reedición -precisamente- del disco grabado en Nueva York", apuntaba.

Para terminar, destacaba que "por encima de todo está la huella viva todavía en el ánimo de miles y miles de seguidores que pillaron alguna noche inspirada". Y remataba: "En las palabras de Iván hay un extraño resentimiento. Él verá lo que hace. Yo no promocionaría un producto hablando mal de otra gente para llamar la atención, aunque haya mucha música pop española que realmente no me gusta".

Pues bien, en las últimas horas se ha difundido un vídeo en el que Ferreiro se disculpa ante Auserón y quita hierro al asunto: "Pido disculpas a Santiago si se ha sentido ofendido, en ningún caso era mi intención. Estaba hablando de muchas otras cosas".

En el vídeo, publicado por el periodista Fernando Rodríguez, Iván plantea que "el problema es cuando se pasa de cosas habladas a cosas escritas". "Yo estaba hablando precisamente de esto, sobre la tecnología y cómo ahora los directos son más sencillos, la gente puede tocar de otra manera y es más fácil sonar bien", argumenta.

Y para terminar, afirma que "Radio Futura es un grupo imprescindible y Santiago es un talento imprescindible" al que admira "muchísimo". "Esto pasó hace seis meses y cuando ha habido esta bulla no he querido ni decir nada porque ya lo dije en su momento", concluye el músico gallego.