John Legend, The Kooks, María Becerra o Yerai Cortés completan el cartel de la 10ª edición de Noches del Botánico

El festival de música Noches del Botánico anuncia los artistas que completan la programación en su décima edición - NOCHES DEL BOTÁNICO

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los artistas John Legend, The Kooks, Rubén Blades, María Becerra o el guitarrista Yerai Cortés son algunos de últimos confirmados que completan el cartel de la décima edición del festival Noches del Botánico.

Se suman así a los primeros anunciados, entre los que estaban Rigoberta Bandini -que tendrá tres fechas tras la demanda que ha habido, según ha explicado uno de los directores de la cita, Julio Martí, durante la presentación del cartel completo-, Lia Kali, Ginebras, Love of Lesbian -también en tres conciertos-, Silvana Estrada, Mari Froes, Rick Astley, Diana Krall, Jean-Michel Jarre o Zaz.

La cita, que se celebrará entre junio y julio de 2026 en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid, congregará a más de 60 artistas -18 de ellas mujeres- y un total de 54 conciertos. Así, cierra su programación con Tom Jones, Van Morrison, Nile Rodgers & Chic, Snarky Puppy, Pat Metheny o LP.

También llegarán al recinto madrileño Garbage, John Legend, OMD, The Kooks, el proyecto Beat de Tony Levin, Adrian Belew, Danny Carey y Steve Vai, Jeff Goldblum y Tomora. De latinoamérica, destacan Elvis Crespo, María Becerra o Babasonicos, El Zar, Cultura Profética, Gilsons, Lasso y Silvestre y La Naranja.

A los grupos españoles que ya se habían anunciado unos meses atrás, se suman ahora M-Clan, Veintiuno, Pablo López o Marta Santos, y, como ya es habitual, una parte de la cita se reserva al flamenco que esta edición estará protagonizada por Yerai Cortés y el homenaje al Omega de Enrique Morente y Largatija Nick.

Aunque Martí ha recordado la importancia de las artistas femeninas para el festival, ha reconocido que en su décima edición habrá "algunas menos" que el año pasado. "Solo habrá 18 cabezas de cartel femeninas, aunque algunas como Rigoberta Bandini tendrán 3 fechas", ha añadido.

Las entradas para las nuevas fechas confirmadas estarán disponibles a partir del martes 17 de febrero, a las 12:00 horas, y se podrán adquirir exclusivamente a través de nochesdelbotanico.com y en los puntos de venta de El Corte Inglés. Además, la venta física en El Corte Inglés estará disponible 24 horas después del lanzamiento online.

Otros de los artistas que ya habían confirmado su presencia son ZZ Top, Biffy Clyro, Ethel Cain, Alabama Shakes, Danny Elfman, Two Door Cinema Club y Belle & Sebastian.

Por meses, en junio -del 3 al 30- será el turno de Omega de Morente, Bandini, Ethel Cain, Lia Kali, Ginebras, Love of Lesbian, Veintiuno, Pablo López, M-Clan o Yerai Cortés. También subirán al escenario Zaz o Van Morrison, que cerrará el mes.

Después, en julio, también abrirá Morrison el día 1 y hasta el 31 pasarán por el jardín de la UCM Elvis Crespo, John Legend, Silvana Estrada, León Benavente, María Becerra, The Kooks, Rubén Blades, Tom Jones. Cerrará el festival Cultura profética.

Por otro lado, el también director de Noches del Botánico, Ramón Martí, ha recordado durante la presentación este jueves el "camino duro" que han tenido que recorrer hasta llegar a esta décima edición.

"Arrancar en un espacio hoy privilegiado no ha sido muy fácil. Solo a nivel artístico, cuando empezamos los dos primeros años, solo pudimos realizar 20 conciertos. Ahora son 50 y tantos. Esa evolución ha costado. El trabajo de 'booking', poder traer a artistas tan importantes como los que han pasado por aquí...", ha añadido.