Judeline explora el deseo y se acompaña de Rossy de Palma en el vídeo de su nueva canción, 'La falda'

La cantante Judeline en el nuevo vídeo de 'La falda' junto a Rossy de Palma - INTERESCOPE RECORDS

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista gaditana Lara Fernández, conocida como Judeline, ha estrenado este viernes el single 'La falda', un videoclip en el que se ha acompañado de la actriz Rossy de Palma.

Así, mezcla una base de reguetón con coros de cantaoras, con una raíz flamenca que contrapone con algunos versos rapeados. También incluye un 'sample' del compositor francés Yann Tiersen, conocido especialmente por su trabajo en películas como 'Amélie'.

Además de la aparición de Rossy de Palma, el vídeo está protagonizado por el actor mexicano Diego Calva y está inspirado en la iconografía española, concretamente, en Andalucía. Además, el universo visual se construye a través de la moda de Dior.

De este modo, Judeline hace un homenaje a 'Jamón, jamón' (1992), el filme de Bigas Luna protagonizado por Penélope Cruz y Javier Bardem. Así, la artista y Calva recrean una de las escenas de la película en la que ella, con un vestido rojo como el mítico de Cruz, aparta al insistente hombre, que porta una camiseta de tirantes y le echa el humo de un cigarro en la cara.

Este lanzamiento llega tras su colaboración con Karol G y con Rusowsky, 'BbY WOW', que convirtió a la gaditana en la primera artista femenina española en alcanzar el nº1 de la lista Global de Spotify.