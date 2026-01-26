Kanye West 'Ye' pide perdón por sus actitudes "nazis y antisemitas" y lo asocia a un trastorno bipolar

Archivo - 02 February 2025, US, Los Angeles: Kanye West poses on the red cartpet at the 67th Grammy Awards held at Crypto.com Arena in Los Angeles California. Photo: Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire/dpa - Javier Rojas/PI via ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El rapero Ye, antes conocido como Kanye West, ha pedido perdón por sus comentarios y actitudes "nazis y antisemitas", que ha asociado con un trastorno bipolar causado por un accidente de coche en 2002.

En un anuncio pagado por su marca, Yeezy, y a página completa en el medio estadounidense Wall Street Journal, Ye asegura que su trastorno le "cegó" y le hizo sentir "poderoso, seguro e imparable".

"En ese estado, me moví hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica, e incluso vendí camisetas con ella. Uno de los aspectos difíciles de tener bipolaridad tipo 1 son los momentos de desconexión -muchos de los cuales no recuerdo- (...) Me arrepiento y me siento muy avergonzado por mis acciones en ese estado. Estoy comprometido para rendir cuentas, con el tratamiento y con hacer un cambio significatiivo. Pero no es excusa. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío", escribe el artista en el texto.

El pasado febrero, West vendió productos con esvástica en su página web y meses más tarde publicó una canción titulada 'Heil Hitler'. En otras ocasiones ha alabado a Hitler y ha compartido comentarios antisemitas en sus redes sociales.

"No pido compasión aunque aspiro a ganarme vuestro perdón. Escribo hoy simplemente para pedir paciencia y comprensión mientras encuentro el camino de regreso a casa", añade West.

El artista explica que con 23 años sufrió un accidente de coche en el que se le rompió la mandíbula, lo que le habría causado una lesión en el lóbulo frontal derecho del cerebro. "En aquel momento la atención se centró en el daño visible, como la fractura, la inflamación y el trauma físico inmediato. La lesión más profunda, la que estaba dentro de mi cabeza, pasó desapercibida. No se realizaron pruebas exhaustivas, los exámenes neurológicos fueron limitados y nunca se planteó la posibilidad de una lesión", explica.

Fue en 2023, precisa West, cuando recibió el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1. Así, el artista explica que sus comentarios del año pasado se enmarcan dentro del "episodio maníaco de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo" que sufrió y que "casi destruye" su vida. "A medida que la situación se volvía cada vez más insostenible, había momentos en los que ya no quería estar aquí", explica.

West también se disculpó públicamente en su cuenta de Instagram en 2023 después de comentarios antisemitas. "Pido sinceras disculpas a la comunidad judía por cualquier arrebato involuntario causado por mis palabras o acciones. No era mi intención herir ni menospreciar, y lamento profundamente cualquier dolor que pueda haber causado", escribió entonces.