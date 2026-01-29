Lanzan la versión digital del Diccionario de la Zarzuela con 3.200 entradas y 1.600 imágenes

Diccionario digital de la zarcuela - INSTITUTO COMPLUTENSE DE CIENCIAS NATURALES.

MADRID, 29 Ene.

El Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU) ha presentado este jueves la versión digital y en acceso abierto del Diccionario de la Zarzuela 'www.diccionariodelazarzuela.es', el único diccionario dedicado al género en el mundo y la obra de referencia para su estudio.

Con más de 3.200 entradas y 1.600 imágenes, esta edición en línea preserva y amplía un patrimonio declarado Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial en 2024. Tras cuatro años de trabajo de edición digital, realizado con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), el diccionario se convierte en una herramienta global accesible para investigadores, profesionales y público general.

La presentación ha tenido lugar este 29 de enero, en el Ambigú del Teatro de la Zarzuela, con la participación de Paz Santa Cecilia Aristu, directora general del INAEM; Isamay Benavente, directora del Teatro de la Zarzuela; Antonio Onetti, presidente de la SGAE; Emilio Casares, director honorífico y responsable de las ediciones impresas 2003 y 2006 y Álvaro Torrente, director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales y del proyecto de la edición digital del diccionario.

Torrente ha destacado que "la edición digital del Diccionario de la Zarzuela supone un paso fundamental para democratizar el conocimiento de uno de los géneros más importantes de la cultura española".

El acto ha contado con la interpretación de varios números de zarzuela a cargo de la soprano María Rodríguez y el pianista Sergio Kuhlmann. Concebido como una obra enciclopédica de carácter científico, el diccionario ofrece una radiografía exhaustiva de la zarzuela tanto en España como en Hispanoamérica.

Su publicación digital adquiere relevancia a la luz de ese reconocimiento patrimonial, que ha puesto de relieve el peso histórico y cultural de la zarzuela como tradición escénica. Se trata de un género único, nacido en el Palacio de la Zarzuela en el siglo XVII, que más tarde se arraigó en teatros y calles y se proyectó hacia Hispanoamérica y otras regiones del mundo.

El Diccionario de la Zarzuela ejemplifica, además, cómo preservar y poner en circulación fondos que hasta ahora solo estaban disponibles en bibliotecas especializadas, ofreciendo un modelo contemporáneo de acceso al patrimonio cultural.

CONTENIDO El diccionario reúne cerca de 3.200 entradas que permiten comprender más de cuatro siglos de historia. Incluye 2.684 entradas dedicadas a personas, entre ellas figuras centrales como Federico Chueca, conocido como "el alma de Madrid"; Tomás Bretón, autor de La verbena de la Paloma; o Julia Fons, la musa de la sicalipsis, género lleno de erotismo que invadió los escenarios a principios del siglo XX.

Se incorporan además 163 entradas dedicadas a familias que reconstruyen genealogías teatrales como las sagas de los Gutiérrez Caba o los Mesejo, fundamentales para entender la continuidad del género.

Con cerca de 300 títulos de zarzuelas, el repertorio incluye datos sobre estrenos tanto en España como en Hispanoamérica, intérpretes y contextos históricos. Entre ellos se encuentra 'La gran vía', una de las partituras más influyentes del género, que el propio Nietzsche escuchó en Turín y elogió como música verdaderamente popular en contraposición a la de Wagner.

El diccionario incorpora también casi un centenar de términos asociados al vocabulario del teatro lírico, como la histórica expresión "chorizos y polacos", que hacía referencia a los partidarios de las compañías del Príncipe y de la Cruz.

El proyecto del Diccionario de la Zarzuela fue impulsado en 2003 por el musicólogo Emilio Casares Rodicio, durante su dirección del Instituto Complutense de Ciencias Musicales con el objetivo de suplir la ausencia de un diccionario científico dedicado al género y ofrecer un marco riguroso para su estudio.

La iniciativa contó con el apoyo de la Universidad Complutense de Madrid, el INAEM, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). El actual proyecto de digitalización ha sido desarrollado desde el Instituto bajo la dirección de Álvaro Torrente y la coordinación de Lluís Bertran y Miguel Ángel Ríos.

La versión online del diccionario reproduce íntegramente el contenido de las ediciones impresas de 2003 y 2006.