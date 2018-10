Liam Gallagher arremete contra Radiohead: "¿Cómo estos pijos se hicieron tan famosos?"

Actualizado 21/10/2018 12:08:30 CET

MADRID, 21 Oct. (EDIZIONES) -

Después de un tiempo bastante relajado, para lo que suele acostumbrar, Liam Gallagher ha vuelto a protagonizar una salida de tono. Sin embargo, esta vez nada tiene que ver con su hermano Noel o Bono, a quienes llamó "los más grandes gilipollas" este mismo año. Esta vez, el exintegrante de Oasis ha cargado duramente contra la banda Radiohead, de quienes ha asegurado que no sabe cómo se hicieron tan famosos.

Todo comenzó cuando el músico acudió a Twitter para sincerarse al expresar que está en una casa "llena de locos", en la que todo el mundo habla bien de Radiohead, de quienes no es muy partidario. Instantes después procede a comentar su escucha, dando indicaciones de ir pasando canciones: "Planet Ticke", "The bond".

So I'm in this crazy house everyfucker is banging on about the band radio play help — Liam Gallagher (@liamgallagher) 20 de octubre de 2018

Some tunecall creepy fuvker — Liam Gallagher (@liamgallagher) 20 de octubre de 2018

Planet tickle — Liam Gallagher (@liamgallagher) 20 de octubre de 2018

The bond — Liam Gallagher (@liamgallagher) 20 de octubre de 2018

Tras dos minutos, incluido un "me voy", estalla contra la letra de The bends: "El rap a la mitad de The bends no puede ser verdad". Ya con una indignación propia de sus más míticos cabreos y disputas con su hermano Noel, Liam termina con su ejercicio de sinceridad virtual en shock. "¿Cómo coño estos pijos se hicieron tan famosos?", redondea para, no contento con toda su actuación, cargar contra Karma police, de la que insinúa que le aburre.

The rapping in the middle of the bends taking the piss — Liam Gallagher (@liamgallagher) 20 de octubre de 2018

How the fuck did these teds get big — Liam Gallagher (@liamgallagher) 20 de octubre de 2018