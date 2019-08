Liam Gallagher, a los diez años del fin de Oasis: "Todavía me duele"

Actualizado 30/08/2019 17:11:50 CET

LIAM GALLAGHER EN MADRID - PABLO NICENBOIM - Archivo

MADRID, 30 Ago. (EDIZIONES) -

El fin de Oasis llegó inesperadamente, con el grupo en plena gira, el 28 de agosto de 2009 por una pelea en los camerinos minutos antes del concierto que el grupo tenía que dar en el festival Rock en Seine de París... y que nunca dio, pues Noel Gallagher se largó para nunca más mirar atrás después de que Liam estrellara una guitarra contra el suelo.

Con motivo de este aniversario, Liam Gallagher, el hermano menor, ha rememorado aquel abrupto final en una entrevista con Chris Moyles en Radio X recogida por el NME: "Es una pena para él [Noel]. Me pregunto dónde está en el mundo. Apuesto a que se está escondiendo en un armario en algún lugar de una habitación realmente oscura".

Más allá de este comentario típico de las trifulcas de los Gallagher, admite Liam en tono confesional: "Todavía me duele". Y acto seguido remarca que "todo estaba bien" en el grupo antes de aquel funesto día en París -algo que no concuerda con la versión dada diversas veces por Noel, quien asegura que aquello fue la gota que colmó un vaso ya de por sí bien lleno-.

Y aún sigue abriéndose el cantante: "No puedo creerlo. Todo estaba bien en el mundo en aquel entonces. Hace diez años, todo estaba bien en el mundo, y ahora todo se fue, ya sabes... Pero creo que estamos bien de nuevo, así que todo está bien en el mundo. Estas cosas están destinadas a suceder, están para probarnos y lo que no te mata te hace más fuerte, como dice Taylor Swift".

Mientras tanto, y ante una muy poco probable reunión de Oasis, Liam ultima el lanzamiento de su segundo disco en solitario, 'Why Me? Why Not', para el 20 de septiembre. Por su parte, Noel sigue de gira y publicando nuevo material con sus High Flying Birds.