Lucho RK debuta con 'Sordo de un pie': "Por mi salud mental debería haber un momento que diga 'ya está' y no querer más"

El artista Lucho RK posa durante su visita a las oficinas de Warner Music en Madrid, el pasado 2 de octubre, para presentar su álbum debut, 'Sordo de un pie'. - RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista Emilio Roca Cáceres, conocido artísticamente como Lucho RK, publica 'Sordo de un pie', su álbum debut en el que hace un homenaje a sus "errores" y a la torpeza, que le lleva acompañando desde que es pequeño y que le ha permitido aprender aunque haya sido a base de tropiezos.

"Espero y creo que por mi salud mental debería haber un momento donde diga 'ya está' y no querer más y más siempre, porque eso no es en ninguno de los casos sano. Sé que llegará algún momento de mi vida donde diré 'pues ya está, a partir de ahora simplemente hacerlo por disfrute y por gozar'. Pero para mí, estoy empezando. Estoy en el 1% o 2% de mi carrera, de lo que quiero llegar a ser", ha asegurado el artista en una entrevista con Europa Press.

Precisamente, con el título del trabajo hace referencia a su propia torpeza, un elemento común que atraviesa el disco. "Siempre he sido así, en cualquier situación. En lo mental, en lo físico, los deportes tampoco nunca se me han dado bien. Siempre he sido muy torpe y es algo con lo que convivo. Al final me es hasta gracioso: uno ya coge el fallo por risa en vez de por llanto, porque si no uno se jala de los pelos y se queda calvo", ha bromeado.

Esa filosofía es la que le ha llevado a no tener rechazo ni miedo a los errores en su carrera, aunque reconoce que le ha costado más golpes de los que hubiese querido.

"No son errores sino lecciones. Entonces, a base de prueba y error, uno coge todas las lecciones de esta vida (...) Las lecciones que me llevo son trabajar, enfocarte realmente en tu proyecto y no estar mirando para los lados. Centrarte en tu ser tu mejor versión. Es la lección más importante y la que engloba un poco todo lo demás", ha añadido.

En una de las canciones que conforman el trabajo, 'Resaca emocional' --que firma junto a la canaria Daniela Garsal--, el artista habla de la soledad, aunque ha reconocido que la carrera del artista no puede serlo demasiado, porque una única persona no puede con todo.

"Uno necesita un poco de ese punto solitario, de escucharse a sí mismo y realmente oír qué es lo que quiere. Bueno, ¿qué es esta carrera solitaria? Podríamos decir que no, porque tú solo no puedes con todo esto. Pero hay momentos donde corres acompañado y momentos donde estás tú a tu ritmo, tranquilo", ha añadido.

Sin embargo, sí reconoce que cada vez se aísla más de la realidad y hace su música con sus amigos pensando que las canciones se van a quedar exclusivamente para él.

"No me desagrada (hacer conciertos), no lo paso mal antes de subirme al escenario. Pero no lo disfruto al cien por cien. Me gusta estar en el estudio creando con mis amigos y pensando que la música va a ser para mí y ya está (...) Cada vez me aíslo más de la realidad, que tampoco está muy bien, pero me centro en lo que me gusta y en lo que quiero hacer yo", ha explicado.

LA ESCENA CANARIA: "LO DIFÍCIL ES MANTENERSE"

Roca nació en Gran Canaria en el año 2000 y pertenece a la nueva generación de artistas isleños que, como Quevedo, La Pantera, Daniela Garsal o Juseph, está copando las listas de éxitos en España. Así, siguen el camino que abrieron otros como Ptazeta, Cruz Cafuné, Locoplaya, Maikel Delacalle o Choclock.

"Al final, ¿para quién lideramos nosotros? Será para un sector que nos oiga mucho y que crea que somos los que tenemos el mando (...) Es subjetivo. Estamos teniendo un buen momento pero lo difícil es mantenerse. Se nos podrá poner un poco más como referente sólido si todo sigue bien y sigue pasando el tiempo como lo está pasando ahora", ha explicado.

Por eso, defiende que se vea a la escena musical canaria cada vez menos como un "pack" y que se analice a cada artista "cabeza por cabeza". Aun así, desea que en unos años se recuerden los momentos que él y sus compañeros de generación le han dado a la gente canaria y su implicación, no solo musicalmente, con las islas.

"Nosotros nos implicamos mucho con las islas, ya no solo musicalmente. Participamos en un montón de cosas que pasan en las islas y cada vez lo hacemos más gracias al posicionamiento. A lo mejor hace dos años no podía hacer lo que estamos haciendo en Navidad, que es una recolecta de regalos para la gente que no tiene regalos debajo del árbol en Navidad. O en los carnavales tener la libertad y el poder de coger una carroza y ambientarla como queremos para que la juventud esté ahí con nosotros. Lo que importa son ese tipo de cosas y que la gente nos tenga como un elemento cultural dentro de las islas. Es con lo que me quiero quedar satisfecho", ha sostenido.

De ahí que Lucho RK anime a quien tenga una plataforma y una voz utilizarla, por ejemplo, para hablar de la crisis de la vivienda que atraviesa España en estos momentos.

"Está jodido eso. Toda persona que tenga una plataforma donde pueda haber gente que le escuche y llegar a más gente... Es una plataforma de difusión que puede utilizarse. Ahí no me meto; quien quiera dar su palabra y quien no es cosa de cada uno. Pero, coño, está muy bien utilizar tus plataformas para hacer un canal de difusión y que llegue información a gente que a lo mejor no la ha tenido por X o por Y. Pues sí, está muy bien hacerlo.