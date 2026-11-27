El Periodista Y Locutor Vicente 'Mariskal' Romero - SGAE

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista y locutor Vicente 'Mariskal' Romero ha sido galardonado con el IV Premio Carlos Tena a la Divulgación Musical 2026, concedido conjuntamente por la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) y la Fundación SGAE.

Las entidades se lo han otorgado en reconocimiento a su trayectoria en la difusión y el desarrollo del rock en España y Latinoamérica. El galardón se entregará el próximo 9 de diciembre en un acto con Teddy Bautista (Los Canarios) y el guitarrista Javier Vargas (Vargas Blues Band).

El jurado de esta edición ha decidido distinguir a Romero por su labor pionera en la divulgación de este género, su compromiso con la música y su capacidad para abrir espacios a artistas y corrientes que durante décadas tuvieron dificultades para encontrar hueco en los medios de comunicación.

A la ceremonia de entrega asistirán también el presidente de la SGAE, Antonio Onetti; el presidente de la Fundación SGAE, Juan José Solana, y el director de Iniciativas Culturales de RTVE, Ignacio Elguero, según han informado ambas entidades en un comunicado.

Nacido en Isla Cristina (Huelva) en 1948, Vicente 'Mariskal' Romero inició su carrera a finales de los años sesenta con el programa radiofónico 'Musicolandia' y en las páginas de la revista 'Disco Express', desde donde impulsó la cultura rock en España.

Bajo el lema '¡Viva el rollo!', desempeñó un papel clave en la eclosión del rock español de los años setenta, etapa en la que fundó el sello Chapa Discos y ejerció como productor discográfico de bandas y artistas como Leño, Asfalto, Tequila, Moris, Ñu, Cucharada y Barón Rojo, entre otros.

En la década de los ochenta dirigió los estudios Mediterráneo en Ibiza, donde se grabaron discos de referencia del rock nacional. A lo largo de su trayectoria ha conducido espacios en las principales cadenas españolas, como 'Saliendo del sótano' en la SER, 'Bocata de rock' en la COPE, 'Rock&Gol' en RCE, 'Ciudades del mundo' en RNE --gracias al cual colaboró con Radio Luxemburgo y la BBC--, 'El Matinal Romero Show' en Onda Cero Música y el actual 'Los decálogos del Mariskal' en Rock FM.

En el ámbito internacional, presentó 'Los delirios del Mariskal' en la emisora argentina Rock&Pop durante los noventa y colaboró con radios de Chile, Venezuela, Perú, Ecuador y México.

Entre los hitos de su carrera figura el maratón radiofónico de 48 horas que realizó tras el asesinato de John Lennon, así como las entrevistas exclusivas con los cuatro integrantes de The Rolling Stones durante la gira 'Voodoo Lounge'.

Su faceta editorial incluye su vinculación con la revista 'La Heavy', la edición española de la publicación británica 'Kerrang!' y el portal y radio en línea 'MariskalRock.com', fundado en 1997. Además, es autor del libro 'Chapa, historia de una etiqueta' y coautor, junto al periodista Mariano Muniesa, de '50 años de rock y radio', 'Eso no estaba en mi libro de los Rolling Stones' y 'Eso no estaba en mi libro de historia del heavy metal'.