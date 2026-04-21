Más de 1.000 músicos como Macklemore o Blanca Paloma piden boicot a Eurovisión mientras Israel participe

Archivo - 11 May 2024, Sweden, Malmo: Eden Golan from Israel takes to the stage at the final of the Eurovision Song Contest (ESC) 2024 in the Malmo Arena. The motto of the world's biggest singing competition is "United By Music". Photo: Jens Büttner/dpa - Jens Büttner/dpa - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Macklemore, Kneecap, Massive Attack o la española Blanca Paloma son algunos de los más de 1.100 músicos que han llamado al boicot del concurso musical televisivo Eurovisión y explican que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) "encubre" y "normaliza" el "genocidio" de Israel al dejar que participar en la cita.

"Nos solidarizamos con los llamamientos palestinos para que las emisoras públicas, lxs artistas, la organización de fiestas de proyección, el personal y lxs fans boicoteen Eurovisión hasta que la UER prohíba a la emisora israelí KAN, cómplice de estos actos", explica Music For Genocide en una carta abierta recogida por Europa Press.

Entre los trabajadores de la industria musical que han apoyado este manifiesto se encuentran 32 artistas españoles entre los que están Blanca Paloma o el rapero Rapsusklei.

A nivel internacional, destacan nombres como Brian Eno, Erika de Casier, Idles, Primal Scream, Hot Chip o Sigur Rós.

"¿Cómo puede cualquier artista o fan de Eurovisión con buena conciencia participar en la próxima edición del concurso en Austria en medio de los planes estadounidense-israelíes de crear campos de concentración hipervigilados en la 'Nueva Gaza'? Hay momentos en los que el silencio pasivo no es una opción", se lee en el comunicado.

Asimismo, la organización "aplaude" la retirada del concurso "por principios" de las emisoras española, irlandesa, islandesa, eslovena y neerlandesa, así como el "compromiso" de algunos finalistas de "negarse" a acudir a Eurovisión, que este año celebrará su 70ª edición.

Desde Music for Genocide, afean que las "respuestas hipócritas" de la UER, al afirmar en 2022 que la presencia de Rusia en el concurso lo "desacreditaría" pero dejando que participe Israel tras "más de 30 meses de genocidio en Gaza, junto con la limpieza étnica y el robo de tierras en la asediada Cisjordania". "No se consideran suficientes para aplicar la misma política a Israel", zanjan.