Mavi Phoenix actuará este otoño en Barcelona, Madrid y San Sebastián

Actualizado 28/09/2018 18:45:00 CET

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras su paso por el Primavera Sound, Mavi Phoenix anuncia nuevo vídeo, un ep y gira europea con tres conciertos en nuestro país el próximo mes de noviembre.

Concretamente, las citas con su público español serán en Barcelona (Sidecar, 29 de noviembre), Madrid (Changó, 30 de noviembre) y San Sebastián (Dabadaba, 1 de diciembre).

Phoenix publica además videoclip para su tema Ibiza. Dirigido por Cristina Salgar, es hasta la fecha el vídeo más personal de la austriaca, algo en congruencia con el tono íntimo de la canción.

La cantante de 22 años originaria de Linz pero afincada en Viena tiene a sus espaldas un curioso historial de relevancia internacional, pues empezó cantando, rapeando y produciendo precozmente con sólo once años.

Ya por entonces empezaba a desarrollar su estilo propio para la producción. Fundó su propio sello 'LLT Records', donde lanzó todo su trabajo, llamando la atención de potentes influencias internacionales en el terreno musical como i-D, The Line of Best Fit, The Fader o COLORS, donde actuó presentando Yellow.

Además, Mavi reveló sus planes de lanzar nuevo material y un EP durante una reciente entrevista del que ya hay nombre y fecha oficial de lanzamiento: Young Prophet II, que estará disponible el 5 de octubre. El EP incluirá los singles del presente año y dos temas nuevos.