Michael Bublé, sobre Will Smith: "El amor no puede justificar nunca la violencia"

Acaba de publicar su nuevo álbum 'Higher', un proyecto "ambicioso" en el que plasma el buen momento que vive

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantante canadiense Michael Bublé (Burnaby, 1975) acaba de presentar su nuevo álbum, 'Higher' (Warner), un trabajo en que ha transmitido el "amor" que cree que necesita el mundo y que considera que "no puede justificar nunca la violencia".

Así lo expresa en una entrevista con Europa Press en Madrid, donde se encuentra promocionando su nuevo disco, en la que sale a flote el reciente suceso en el que el actor Will Smith dio una bofetada al presentador Chris Rock en la gala de los Oscar por una broma respecto a la alopecia de su esposa, la actriz Jada Pinkett.

"Ha dicho que a veces hacemos locuras por amor, pero el amor no puede justificar nunca la violencia", asevera ante ello Bublé, quien en sus años de carrera ha recibido también comentarios o bromas hirientes sobre su familia.

No obstante, el compositor canadiense pide a la sociedad "empatía y compasión" porque "todos somos humanos" y una decisión "terrible" como esta puede derivarse de momentos "sin paz interior".

"No estoy queriendo decir que yo sea mejor, igual habría reaccionado de la misma forma o habría sentido la necesidad de hacerlo si alguien dice algo horrible sobre mis hijos o mi esposa y me pilla en un momento de debilidad", aclara al respecto.

Respecto a los límites del humor, el "crooner" defiende que no tiene límites y respalda la libertad de expresión, incluso ante aquellas bromas que hayan podido llegar a cabrearle.

"Soy famoso y por lo tanto siempre va a haber alguien que se meta conmigo. Hay muchas veces en las que me lo tomo como un cumplido, porque si no fuera famoso no hablarían de mí para nada. Es un cumplido que la gente te dedique un rato de sus tristes y miserables vidas para ser gilipollas en las redes", añade al respecto.

En este sentido, critica que ante sucesos como este predomine la cultura de la cancelación, que considera "peligrosa" y un "gran problema del mundo actual". "Hay que pensar a dónde nos lleva como sociedad que ese tipo de cultura prevalezca. Todos lo sabemos, no es un buen lugar", advierte.

"SENTÍA QUE EL MUNDO NECESITABA AMOR"

Ante todo lo negativo, Bublé, como viene haciendo desde su primer álbum publicado en 2003, quiere llevar "amor" al mundo, ahora con 'Higher'. Grabado en la pandemia, el álbum recoge el momento "feliz" en el que se encuentra, inspirado por su familia, a la que siempre pone "primero" en todos sus planes como artista. Al respecto, destaca el punto de conciliación que ha encontrado con su pareja, la actriz y modelo argentina Luisana Lopilato, cuyo trabajo, dice, es "tan importante" como el suyo.

"Tenía mucho amor en el corazón y sentía que el mundo necesitaba mucho amor", continúa sobre el disco, en el que ha tenido la "suerte" de trabajar con los "mejores músicos y compositores del mundo". Producido por Greg Wells o Sir Paul McCartney, entre otros, incluye un dueto con Willie Nelson de su canción 'Crazy', además de otras versiones de temas de Bob Dylan, Charlie Chaplin, Sam Cooke o el exbeatle mencionado.

Las letras y sintonías hablan de amor y esperanza, dos cosas que "el mundo necesita ahora mismo", subraya Bublé ante acontecimientos como la pandemia y la guerra en Ucrania. También, llama a la "compasión" y "ser más humanos", al tiempo que aboga por "marcar la diferencia" con actos personales.

Considera que "un pequeño acto de bondad puede cambiar el mundo", un mundo al que quiere seguir llevando su música y su voz: "Espero un futuro en el que viva la mejor vida posible, en la gente me acoja en sus casas con mi música". "Toda esa gente que me escucha me da más felicidad y más alegría de la que nunca podría aportarles yo", sentencia.

