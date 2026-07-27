Miguel Ríos reivindica que es un "ser político" y pide el fin del "genocidio" en Gaza durante un concierto en Marbella

Miguel Ríos reaparece en los escenarios tras su accidente: "Me di tremenda golpiza" - STARLITE OCCIDENT

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ríos ha reivindicado su derecho a expresar posiciones políticas porque es un "ser político" durante un concierto este pasado sábado en el festival Starlite Occidente Marbella, tras los gritos de un hombre del público que criticó al cantante "por hacer politiqueo".

"Si yo soy un ser político, ¿cómo no voy a hacer política? Soy político porque estoy vivo y quiero definir lo que me corresponde votar y hablar en la vida", defendió el cantante ante los aplausos del público, tal y como se observa en un vídeo difundido en redes sociales.

Durante el incidente, el cantante lucía un pañuelo palestino sobre los hombros y defendió el respeto a las diferentes ideas. "Porque tú no seas de mis ideas, respeta las mías como yo respeto las tuyas. Yo estoy hablando de humanidad, humanismo. No estoy hablando de colores", señaló.

El incidente finalizó con Miguel Ríos explicando que iba a recitar el poema 'Oración' del escritor Luis García Montero que escribió para pedir el fin de la guerra de Irak. "En esta ocasión me sirve para intentar que este genocidio que está pasando se acabe", apostilló.

Este concierto ha supuesto el regreso de Miguel Ríos a los escenarios apenas unas semanas después del accidente que le obligó a cancelar varios conciertos de su gira.