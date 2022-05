Muere Andrew Fletcher, fundador de Depeche Mode, a los 60 años

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Andrew Fletcher, uno de los miembros fundadores de la banda de música electrónica Depeche Mode, ha fallecido a los 60 años de edad.

Así lo ha anunciado el grupo británico en un comunicado publicado en sus redes sociales. "Estamos conmocionados y desbordados por una tristeza abrumadora ante el fallecimiento prematuro de nuestro querido amigo, miembro de la familia y compañero de banda Andy 'Fletch' Fletcher", señala la declaración de la banda que destaca que el fallecido "tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena carcajada o una pinta fría".

"Nuestro corazón está con su familia y le pedimos que los tenga en cuenta y respete su privacidad en este momento difícil", concluye el comunicado de Depeche Mode.

A finales de la década de los setenta Fletcher formó junto a Martin Gore y Vince Clarke para, más tarde, reclutar al cantante Dave Gahan. Tras su álbum debut 'Speak & Spell' en 1981, Clarke dejó el grupo y fue sustituido por Alan Wilder, quien permaneció dentro hasta 1995. Desde entonces, Gahan, Gore y Fletcher continuaron con Depeche Mode como trío.

La banda pionera en la música electrónica ha lanzado un total de 14 discos entre los que se encuentran éxitos como 'Enjoy the Silence', 'Personal Jesus', 'Just Can't Get Enough', 'Walking in My Shoes' o 'Never Let Me Down Again' o 'Everything Counts'.