Muere el bajista y fundador del grupo Tequila, Felipe Lipe

Archivo - Imagen promocional de la película 'Tequila. Sexo, drogas y rock & roll'
Archivo - Imagen promocional de la película 'Tequila. Sexo, drogas y rock & roll' - REMITIDA SGAE - Archivo
Europa Press Cultura
Publicado: jueves, 6 agosto 2026 18:10
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    MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El bajista y fundador del grupo Tequila, Felipe Lipe, ha fallecido este martes a los 68 años, según ha confirmado en sus redes sociales su compañero Ariel Rot. Lipe era hermano del guitarrista de Hombres G, Rafa Gutiérrez.

   Precisamente, Lipe conformó junto a Rot y Alejo Stivel la banda Tequila. "Justo estoy grabando en unos estudios en el barrio de la Concepción donde pasamos años ensayando y buscándonos la vida. Felipe, Julián, Manolo... Qué tristeza", ha escrito el cantante argentino.

    Tequila unió a Stivel a la voz, a Rot y a Julián Infante en la guitarra, a Lipe al bajo y a Manolo Iglesias en la batería durante seis años, entre 1977 y 1983. Junto hicieron cuatro álbumes: 'Matrícula de honor''Rock and Roll', 'Viva Tequila' y 'Confidencial'.

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