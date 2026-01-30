Muere David de la Chica 'Davile', letrista de Los Delinqüentes

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El artista David de la Chica 'Davile', letrista del grupo Los Delinqüentes, ha fallecido a los 50 años, tal y como ha confirmado el grupo en sus redes sociales.

"David ha peleado hasta el último momento, siempre haciendo gala de su particular sentido de humor, en su lucha contra una larga enfermedad. La pasada madrugada, en el hospital, a sus 50 años, descansó en paz", han añadido.

Davile era cantante de Palocortao, músico de La Banda del Ratón y coautor de canciones de Los Delinqüentes como 'Tabanquero', 'Amor Plutónico' o 'Pirata del Estrecho'.

"Siempre estarás en nuestros corazones y nuestro recuerdo. Un beso muy fuerte amigo", le han despedido sus compañeros Marcos 'El Canijo de Jerez', Diego Pozo 'Ratón y Manu Benítez.