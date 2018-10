Muere el rapero Mac Miller, expareja de Ariana Grande, a los 26 años

Actualizado 07/09/2018 23:21:51 CET

Mac Miller ha sido encontrado muerto este viernes en su casa del californiano Valle de San Fernando por una aparente sobredosis, según informan medios estadounidenses.

El portal TMZ apunta que, según sus fuentes, el rapero de 26 años ha muerto de una aparente sobredosis y el equipo sanitario solo pudo certificar su fallecimiento al llegar a la casa tras ser alertados por alguien que llamó desde su casa.

Miller tenía un largo historial de abuso de diversas sustancias. Fue pareja de Ariana Grande desde 2016 hasta mayo de este 2018.

Ese mismo mes, Miller fue arrestado por conducir bajo los efectos de las drogas, provocar un accidente y marcharse del lugar de los hechos. "Por favor, ten cuidado de ti mismo", escribió Ariana Grande al enterarse del arresto de su expareja.

pls take care of yourself