El músico galés Spencer Davis muere a los 81 años

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El músico galés Spencer Davis ha fallecido este lunes en el hospital a los 81 años mientras recibía tratamiento por una neumonía, según han informado medios británicos.

El artista, fundador de la banda 'The Spencer Davis Group', creó temas de éxito en la década de los 60 como 'Keep on Running', 'Gimme Some Lovin' o 'I'm a man'.

"Lo he representado como su agente durante más de 30 años. Fue un muy buen amigo", ha señalado su agente, Bob Birk.

Asimismo, Birk ha destacado que Davis "era un hombre sumamente ético, muy talentoso, de buen corazón, extremadamente inteligente y generoso". "Deja atrás a su pareja de hace mucho tiempo, June y tres hijos adultos. Se le echará de menos", ha lamentado.

Davis tocó junto a los hermanos Winwood, Muff Winwood, que tocaba el bajo, y Steve Winwood en las voces y teclados, y el baterista York.