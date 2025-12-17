El músico Luis Pastor recoge el Premio Luso-Español de Arte y Cultura 2024

El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, y la ministra de Cultura, Juventud y Deporte de Portugal, Margarida Balseiro Lopes, entregan el Premio Luso-Español de Arte y Cultura 2024 a Luis Pastor. - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Luis Pastor, músico español, ha recibido este jueves de manos del ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, y la ministra de Cultura, Juventud y Deporte de Portugal, Margarida Balseiro Lopes, el Premio Luso-Español de Arte y Cultura 2024, de carácter bienal, está dotado con 75.000 euros. El acto se ha celebrado en el Palácio Nacional da Ajuda, en Lisboa.

El jurado, que falló el galardón en noviembre del año pasado en Madrid, reconoció al músico por "su larga trayectoria y desarrollo profesional de más de cincuenta años tanto en España como en Portugal, así como su vinculación con la defensa de valores democráticos y su contribución musical y poética a las transiciones sociales a ambos lados de la frontera compartida y a la Revolución de los Claveles".

Además, el jurado señaló que desde sus primeros discos hasta el último, 'Extremadura fado', "se demuestra la constancia de su querencia por la poesía y los géneros musicales portugueses y su implicación con la música caboverdiana, lo que le convierte en una figura que trasciende las fronteras entre Portugal y España".

En su intervención, Urtasun ha manifestado que los grandes creadores, como Luis Pastor, tienen una virtud, "más allá de sus obras y de su aportación a la cultura". "Nos marcan caminos que transitar, como personas y como comunidades. Por eso no hay país sin poetas o sin cantantes; y por eso la poesía y la canción logran encarnar, mejor que nada, el alma de los pueblos", ha destacado.

Además, ha añadido que Luis Pastor es uno de los nombres que más han contribuido a la transfusión de valores y esperanzas entre España y Portugal, y esa huella permanece y permanecerá siempre en toda su música". "Luis nos ha llevado de la mano en otro camino: el de la lengua portuguesa", ha indicado.

Entre los galardonados en ediciones anteriores se encuentran el arquitecto Álvaro Siza, el cineasta Carlos Saura, la escritora Pilar del Río y la cantante Mariza, entre otros.

El Premio Luso-Español de Arte y Cultura fue creado en 2006 con el propósito de consagrar a un autor, pensador, ejecutante o creador vivo, o en su caso a una persona jurídica que, a través de su actuación en el ámbito de las artes y la cultura, haya contribuido significativamente a estrechar lazos entre los dos Estados y para un mayor conocimiento recíproco de la creación o del pensamiento.